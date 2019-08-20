美中貿易戰對決農產品 巴西大豆成新寵

（中央社記者唐雅陵聖保羅19日專電）美中貿易戰持續延燒，包括大豆等農產品採購成為雙方攻防焦點，全球大豆主要生產國巴西意外因貿易戰受惠。不過，專家憂心，從長遠來看，貿易戰可能損害巴西經濟成長。

中國對美國大豆加徵25%關稅已逾一年，致使巴西大豆因而得益。巴西可望取代美國，成為中國市場最大的大豆進口國以及全世界最大的大豆生產國。

綜合美國媒體過去幾日的報導，由於巴西替代美國出口大豆至中國，美國總統川普對此非常不滿。中國從巴西購買大豆不僅是商業決定，更是一項政治決定，旨在懲罰美國，降低美國作為大豆供應國的重要性。

巴西全國工業聯盟國際協商部門經理潘基尼（Fabrizio Panzini）告訴英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil），美中貿易戰始於去年3月，今年爭端愈演愈烈，兩國均調高若干產品的關稅。由於巴西大豆具有國際競爭力，美國大豆出口下降自然導致巴西大豆出口增加。

2018年，巴西對中國出口較2017年成長35%，為巴西創造300億美元的貿易順差。而大豆是最大的受益產品，與2017年相比，巴西對中國出口額增加70億美元（約新台幣2195億元）。

不過，巴西大豆和玉米生產者協會主席布拉茲（Bartolomeu Braz）說，非洲豬瘟今年蔓延中國，造成逾百萬頭豬隻被撲殺，因為豬隻的飼料含大豆粉，造成中國對大豆的需求減少。儘管如此，巴西仍然是中國大豆需求的主要貿易夥伴。

布拉茲指出，在美中貿易戰之前，巴西是世界第二大大豆出口國，現在成為第一大出口國；明年，巴西更將成為全球最大的大豆生產國。

美國農業部估計，穀物出口行業至少需要5年時間才能恢復2017年的水準。為減少損失並防止經濟局勢惡化，美國政府去年批准120億美元農業救助資金，今年又再批准160億美元救助金。

巴西大豆的竄起，以及由此對美國農業帶來的傷害，是美中間爭論的另一個因素。

川普要求暫緩加徵中國產品關稅的條件之一是中國必須增加購買美國農產品，但這將損害巴西等其他大宗農產品出口國的利益。因此，未來巴西對中國出口大豆的不確定性也變得很高。

雖然如此，潘基尼強調，從短期來看，美中貿易戰有利於巴西的一些生產部門；從長遠來看，此爭端有可能損害巴西和全世界的經濟成長。

去年世界貿易成長低於預期，今年美中貿易戰也有降低世界貿易成長的風險，可能影響巴西經濟成長預測。（編輯：周永捷）1080820