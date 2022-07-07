金管會推審計品質指標 4大會計師今年第4季起先揭露

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（中央社記者謝方娪台北7日電）金管會今天發布審計品質指標（AQI）指引，4大會計師事務所今年第4季起將依金管會發布的AQI揭露架構及指引原則提供AQI資訊，供上市櫃公司作為選任2023年財報簽證會計師的參考依據。

4大會計師事務所包含勤業眾信（Deloitte）、安永（Ernst & Young，EY）、安侯建業（KPMG）與資誠（PwC）。

金管會2021年公布「審計品質指標揭露架構」，內容包含專業性、品質控管、獨立性、監督及創新能力等5大構面，並在今天進一步發布「審計委員會解讀審計品質指標指引」及「會計師事務所編製審計品質指標指引」。

金管會證期局副局長高晶萍表示，指引意在協助上市櫃公司審計委員會有效解讀AQI資訊，並確保會計師事務所提供的AQI資料具一致性及可比較性。

根據AQI架構，在專業性構面，衡量指標包含查核經驗、訓練時數、流動率及專業支援等，例如理級以上查核人員訓練時數和流動率全都露；在品質控管構面，將會以會計師擔任主簽的公開發行公司家數、會計師可用工時投入占比衡量會計師負荷。

在監督構面，包含外部檢查缺失及處分、主管機關發函改善等指標，主管機關缺失改善函文比、會計師懲戒及處分案件數等都在揭露範圍。

高晶萍說，金管會推動AQI的主要目的，是提供上市櫃公司關於會計師事務所及查核團隊審計品質資訊的主要輪廓，透過加強審計委員會與會計師及事務所間的溝通討論，有助審計委員會對會計師審計品質有更深入了解。

不過，高晶萍提醒，審計品質並非單一面向能概括，也不宜僅憑單一AQI指標評斷審計品質好壞，需針對各面向AQI指標綜合比較分析，才能對事務所及查核團隊審計品質有較清楚且完整的認知，並需參考指引正確解讀方式及與會計師充分溝通才能發揮成效。

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金管會規劃採2階段推動AQI，第一階段鼓勵4大會計師事務所先行，自今年第4季起承接上市櫃公司2023年度財報查核簽證委任案件時起主動提供AQI資訊，作為上市櫃公司審計委員會評估續任或委任簽證會計師的參考依據。

第二階段為2023年後，金管會將視4大會計師事務所和上市櫃公司採用AQI情形及成效，評估中小型事務所和未上市櫃公開發行公司採用的可行性。（編輯：潘羿菁）1110707