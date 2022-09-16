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長榮國際桃園辦事處 獲北區國稅局績優營業人肯定

2022/9/16 19:54
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（中央社記者賴言曦台北16日電）為獎勵營業人誠實開立統一發票及積極配合政策使用電子發票，財政部北區國稅局日前評選出111年度轄內開立統一發票績優營業人，長榮國際公司桃園辦事處首度獲得績優營業人肯定。

財政部北區國稅局桃園分局今天舉辦「111年度績優營業人表揚暨受控外國企業（CFC）制度租稅教育宣導」活動，由長榮國際公司財務部協理黃寶連代表領獎。

財政部北區國稅局桃園分局長戴月琳透過新聞稿表示，今年桃園分局轄區內有達6萬9702家營業人，經評選後有20家獲獎，其中11家為開立統一發票績優營業人、9家為使用電子發票績優營業人，獲獎率僅萬分之2.9。

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績優營業人的核定，包括誠實開立發票、配合政府推動電子發票具有顯著成效，2年內沒有短、漏開統一發票、無逾期申報銷售額、無違章或欠稅紀錄，且沒有違反環保、勞工、食安等相關法律規定。

長榮國際表示，誠實開立發票及依法納稅是公司成立以來一貫的原則，自2018年起，長榮國際配合政府政策，全面開立電子發票，落實節能減碳，未來將持續秉持公司治理精神，朝永續經營發展，並善盡企業誠實納稅義務，厚實國家財政。（編輯：趙蔚蘭）1110916

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