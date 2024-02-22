112年查私菸近8.6億 地下菸廠緝獲量增2.4倍

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（中央社記者張璦台北22日電）財政部國庫署今天公布去年度查緝私劣菸品成果，中央及地方合計查獲違法菸品將近1748萬包，市價新台幣約8.59億元，包含地下菸廠查獲量1089萬餘包，年增245.71%，顯示近年台灣私劣菸品違法態樣有所轉變。

財政部國庫署副署長林秀燕今天在例行記者會公布去年查緝私劣菸品情況，經中央及地方查緝機關查緝，一共查獲違法菸品1747萬9589包，市價約8.59億元，與111年度比較，查獲量增加183萬5667包，成長11.73%。

林秀燕表示，除傳統通商口岸、非通商口岸邊境走私外，查獲國內地下菸廠違法產製菸品案件有增加的趨勢；以查獲量分析，去年查獲地下菸廠違法產製菸品數量約1089萬餘包，占全年度查獲違法菸品數量約62.3%，並較111年度地下菸廠查獲量315萬餘包，增加774萬餘包，增幅高達245.71%。

她進一步指出，為防堵地下菸廠、精進私菸查緝效能，財政部已訂定「113年度加強查緝私劣菸酒策進計畫」，除請相關機關平時不定期加強稽查，並適時發動5次全國同步查緝專案，遏止不法。

同時，林秀燕指出，將持續檢討「查緝走私菸品精進執行方案」，考量不法業者常以謊報貨名方式、比如用於肥料的菸葉下腳等名義，實則進口菸絲，在國內地下菸廠非法產製私菸，因此已請海關運用風險管理機制、善用X光檢查儀，加強查緝進口貨物虛報貨名、或夾藏菸葉（絲）及製菸設備案件。

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林秀燕表示，也已請各地方政府將轄內易成為製菸地點的廢棄或偏遠地區工廠，列為查察重點等；且為從源追蹤進口菸葉下腳的實際用途及流向，也將篩選相關進口報關資料提供查緝機關運用追查，以阻斷地下菸廠原料來源，強化查緝措施。

此外，林秀燕呼籲，民眾切勿購買來路不明或售價明顯不合理的菸品，以免危害身體健康，並鼓勵檢舉，檢舉人（包含吹哨者）獎勵金每案最高額可達600萬元，希望透過全民共同合作，打擊不法，以維護大眾權益。據統計，去年發放檢舉獎金約2662萬元，查緝獎金5446萬元，合計8108萬元。（編輯：林興盟）1130222