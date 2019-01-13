星國訂定邁向零廢棄年 落實循環利用經濟

（中央社記者黃自強新加坡13日專電）新加坡為強化資源循環再利用決心，決定把今年訂為「邁向零廢棄年」，除預定下半年發表零廢棄總藍圖外，也會設立邁向零廢棄津貼，希望落實推動循環經濟。

繼去年推動「氣候行動年」之後，新加坡政府今年再推出新運動，促進循環經濟，不過，相關細節仍尚未公公布。

新加坡地狹人稠，除了本地人之外，更有大批外籍人士與勞工，垃圾製造量相當驚人。新加坡聯合早報報導，新加坡於2017年製造的廢棄物多達770萬噸，如與40年前相較增加7倍。

新加坡環境及水源部長馬善高（Masagos Zulkifli）指出，邁向零廢棄年是要善盡保護地球資源責任，進而推動循環經濟，廢棄物透過重新再利用過程，轉換成「寶藏」。

新加坡推動「邁向零廢棄年」目的，就是使廢棄物透過循環再利用過程，重新賦予新生命，創造永續使用價值。

報導也以新加坡淡濱尼組屋區為例，去年下半年推動廚餘分類循環再利用實驗計畫，將廚餘送到大型廚餘處理器處理後變成堆肥，成為植物生長所需的養分。

新加坡近年來大力推動環境保護與資源的永續再利用，民間環保意識逐年攀升，諸如非營利與非政府組織的「新加坡環境理事會」（Singapore Environment Council）、「零廢棄新加坡」（Zero Waste Singapore）都相繼投入環保運動，推行自備環保袋購物等少用塑膠袋行動。

另外，新加坡民間於2012年創設食物銀行，透過循環機制減少食材浪費，去年募集400多噸食物，重新賦予食材新生命。（編輯：陳永昌）1080113