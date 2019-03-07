季節交替關節痛 小心類風濕性關節炎纏身

（中央社記者蘇木春台中7日電）患有類風濕性關節炎的賴姓農民，日前四肢關節突然疼痛，甚至無法走路，就醫後才控制病情。醫師提醒，季節交替時若發現關節間僵硬、紅腫等症狀，應儘速就醫，以免遺憾終生。

亞洲大學附屬醫院過敏免疫風濕科主任蔡肇基今天受訪表示，季節交替之際，天氣變化大，易造成血液循環變差，發炎物質不容易被血液帶走，許多類風濕性關節炎的患者常出現症狀加劇的現象。

他說，一名賴姓患者因四肢關節腫脹、疼痛，進而造成全身無力，甚至須坐輪椅就診，若能及早就醫對症下藥，症狀其實能改善不少。

蔡肇基指出，類風濕性關節炎是自體免疫系統不良所引發的慢性發炎性關節疾病，因患者免疫系統誤認關節為外來敵人，才會導致患者關節腫痛。目前致病原因不明，一般認為與遺傳及環境因素有關。

他表示，類風濕性關節炎好發年齡為30到50歲間，女性罹病率為男性的3倍，可透過抽血檢查與關節腫痛、關節晨間僵硬的狀況確診。患者常因骨骼及軟組織受到破壞，導致關節變形，剛發病的前3個月為黃金治療期，若未控制將侵犯心臟、肺臟、眼睛、肌肉、神經血管等，甚至有殘障之虞。

蔡肇基提醒，民眾若發現關節腫痛、僵硬，或疲勞、食慾不振、體重下降等症狀，持續4至6週，就應就醫檢查，並配合醫囑持續治療，千萬不可擅自停藥，或服用消炎止痛藥、來路不明保健食品或中草藥，避免發炎因子持續破壞關節，導致關節變形。（編輯：戴光育）1080307