5年內死亡率5成 不可輕忽的心臟衰竭

（中央社記者陳偉婷台北14日電）心臟衰竭比癌症致命，症狀包含累、喘、水腫，有些病人平躺就會喘不過氣，久咳不停，且常要住院，5年內死亡率高達5成。醫師提醒，三高、心臟病者及有家族史都是高危險群。

根據世界衛生組織報告，心臟疾病是全球10大死因之首，心臟衰竭是心血管疾病的末期結果，在亞洲就有900萬人罹患心臟衰竭。

中華民國心臟學會理事長黃瑞仁今天在記者會表示，民眾聽到癌症都會很緊張，但是多數人恐怕不知道，心臟衰竭比癌症更致命。心臟就像馬達，推動血液到全身再流回心臟，當馬達馬力不夠，無法順利推動血液時，就叫做心臟衰竭，也俗稱心臟無力。

黃瑞仁說，根據健保署統計，目前台灣約有7萬人罹患心臟衰竭。病人入院有3.8%的死亡率，患病30天時有1成的死亡率，病人常反覆住院，但每況愈下，患病1年死亡率爬升到2成，患病5年時有5成的死亡率。

心臟衰竭常見症狀為疲累倦怠、喘不過氣、雙腳水腫、平躺時感到喘不過氣、久咳不癒。

黃瑞仁表示，心臟衰竭嚴重性高，根據2017年心臟衰竭登錄計畫統計資料，患者住院次數會愈來愈多，高達32.3%患者半年內會再次住院。因心臟是人體的中樞，一旦心臟無力就會拖累其他器官、產生相關併發症，可能日漸衰弱而死。另一種可能則是突發狀況猝死。

有三高、心臟疾病者、有心臟病家族史的人，都是高危險群。若有相關症狀應及早治療。

中華民國心臟學會心臟衰竭委員會主委王俊傑表示，新版心臟衰竭治療指引提供診斷標準和工具、藥物與非藥物治療建議，重要合併症及出院照護治療建議，可望讓再住院率下降24%、死亡率降低2成，提升台灣的心臟衰竭照護品質。

藥廠台灣諾華也和中華民國心臟學會簽訂3年合作備忘錄，支援心臟衰竭相關臨床治療與研究。（編輯：管中維）1080614