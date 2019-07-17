日本手足口病患者增 流行規模創10年來最大

（中央社記者楊明珠東京16日專電）日本國立感染症研究所表示，日本境內手足口病目前有擴大流行趨勢，根據各醫療機關通報，已知7月1日至7日罹患手足口病的患者人數逾3萬人，創10年來最大流行規模。

日本放送協會（NHK）報導，手足口病患者大多是兒童，感染病毒的話，會長水皰，年幼孩童也可能引起腦炎等嚴重併發症。

日本國立感染症研究所表示，7月1日至7日間，日本全國約3000家有小兒科醫療機關的通報病例顯示，手足口病患者有3萬1065人，平均每家醫療機關有9.79人。就這時期來說，是10年來流行規模最大的一次。

以都道府縣來看，福井縣31.13人、石川縣26.76人、香川縣17.11人、三重縣17.05人、滋賀縣16.41人。以前手足口病的流行主要地區是九州地方，現有東移的情形，中部地方的病例增多。

日本國立感染症研究所研判，今後1到2週內，手足口病的流行可能達到高峰。研究所室長（主任）藤本嗣人呼籲民眾，尤其是有幼兒的家庭或保育園等，須妥善處理尿布、勤洗手，不要共用毛巾等，徹底做好預防措施。（編輯：劉學源）1080716