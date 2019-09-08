年逾7千名青少自殺未遂 親子人際霸凌都是原因

（中央社記者陳偉婷台北8日電）台灣青少年自殺率上升，全國自殺防治中心統計，2018年有7000餘名青少年自殺未遂被通報，自殺原因以家庭溝通、人際、精神疾病有關，近年校園霸凌影響，也微幅上升。

防治青少年及兒童自殺是重大挑戰，且可能與霸凌有關。全國自殺防治中心今年針對霸凌議題調查發現，年滿15歲以上民眾約有15.3%表示自己曾經「持續」被霸凌（估約312.5萬人）；曾被霸凌民眾中，有54.3%發生在10歲至14歲，地點以學校最多，霸凌型態以言語霸凌最常見。

值得注意的是，在曾被霸凌者中，有50.8%因被霸凌而有明顯的身體或心理傷害。調查也顯示，曾因霸凌而導致明顯身體或心理傷害者有25.2%（估約40萬人）具情緒困擾，45.3%（估約72萬人）一生中曾認真想要自殺。

台灣自殺防治學會理事長李明濱今天在記者會表示，2018年有3865人死於自殺，與2017年相比，男性自殺死亡人數減少23人、女性增加17人；若以年齡層分析，以45歲至64歲中壯年族群增加26人，14歲以下及15歲至24歲青少年族群也分別增加6人（增加150%）及17人（增加8.8%）。

李明濱受訪時表示，青少年自殺防治及霸凌應更受重視。2018年就有7000餘名青少年因自殺企圖被通報，分析自殺原因，約3成是家庭溝通、約3成是人際關係、另有3至4成是精神疾病問題，如憂鬱症等。但近年也觀察到，校園議題造成的影響逐漸上升。

青少年常使用網路，但網路也是可能遭受霸凌場域。高雄醫學大學精神科主治醫師顏正芳的簡報資料指出，綜合相關研究發現，網路霸凌受害會增加14.5%自殺意念、8.7%嘗試自殺的危險。網路霸凌受害會增加自殺死亡風險，且男比女危險性更高。網路霸凌受害比傳統霸凌受害的自殺意念相關性更高。

自殺是多重因素導致，衛生福利部心理及口腔健康司長諶立中上午受訪表示，分析青少年自殺原因，多與親子互動、同儕相處、感情因素有關，尤其是近年兒童青少年3C成癮、網路遊戲議題嚴重，很多家長因為3C和孩子起衝突，導致親子關係惡化。

另一個問題是，青少年其實是憂鬱症、躁鬱症等精神疾病好發時期，諶立中說，有些孩子因為精神疾病導致自殺意念，但家長或學校甚至連醫生都可能忽略精神疾病的問題，只執著於當下的壓力事件，導致孩子的疾病沒被處理。

諶立中表示，個人化的社會導致家庭關係相對弱化，社會應給個人足夠的支持系統，有助自殺預防。因兒少習於使用網路，將著重網路防治管道，讓他們找得到抒發場所，也將和教育部積極討論防治作為，尤其是校方發現孩子有狀況時，可多轉介，讓兒少心理專家介入協助。（編輯：管中維）1080908