台師大擬規劃單車道 讓台大系統3校學生安全通勤

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（中央社記者許秩維台北18日電）有感於台大、台師大、台科大等台大系統3校校際通勤需求漸增，台師大初步規劃於3校間設置特色單車道，讓學生能享受環保又安全的通學路。

台灣師範大學今天新聞稿指出，台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學等台灣大學系統3校學生至今累計逾6萬人次跨校修課，因應校際通勤需求與日俱增，台師大提出「大學之道」通學單車道願景，並舉行論壇，邀請產官學界交流。

台師大表示，地球暖化、能源短缺是全球共同問題，使用公車、捷運、微笑單車等公共運具則是實踐低碳生活的方式之一，越多越多台大系統學生覺得，到另一校上課不容易找機車位，選擇以單車代步，還可達到運動效果。

由於騎單車在人行道上常遇到人車爭道的問題，在大馬路上騎單車又險象環生，為了讓3校師生通學更安全，並朝低碳環保、綠色都市邁進，台師大初步規劃於3校間設置特色單車道，串連沿線自然與人文景點，讓大學生騎單車跨校上課時，能享受環保又安全的通學路。

目前初步建議的3條主題路線，分別是沿著河濱的河岸單車道、路線最短的簡單單車道、行經古亭與公館商圈的熱鬧單車道；未來各路線還將彙整沿途行經的都市古蹟、名人故居、公園綠地、社區商店、二手書店等，進一步強化特色，更帶動社區經濟與特色發展。

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論壇也針對通學單車道的願景、現況、需求、環境改造等相關主題討論，由學者提出願景，產業界也從專業角度提供建議，未來也希望納入市府相關單位、在地社區居民等的協助與努力，完備大學之道的方式與可能，論壇的討論結果也將做為未來實施的重要參考依據。

台師大校長吳正己提到，台北市有完善的公共運輸路網、平順舒適的人行道、便利的公共自行車系統，盼未來規劃「大學之道」單車道後，少了污染、多了健康，讓3校學生跨校上課更安全，假日則可騎單車悠閒逛市區，用慢速體驗台北的多樣風情。（編輯：管中維）1110118