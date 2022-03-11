疫苗獎勵擴大首日接種狀況 指揮中心下午說明

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（中央社記者張茗喧台北11日電）國內昨天迎來COVID-19本土零確診，顯示疫情正持續收斂，指揮中心昨天起也將長者打疫苗獎勵提高至500元，盼刺激打氣，首日接種狀況備受矚目，指揮中心下午2時將開記者會說明。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情收斂，昨天本土零確診，是睽違60多天後本土再現零確診，國內尚在監測期、感染源待釐清傳播鏈也僅剩2條。

不過，由宮廟旅遊團燒進台南某醫院的群聚，迄今累計20人確診，所幸其餘醫院、復健巴士接觸者採檢均陰性，仍持續疫調匡列並監測至3月21日。

在疫苗接種方面，指揮中心9日開放第26期疫苗預約，提供第3劑疫苗，並釋出123萬接種名額，但截至昨天只有16.8萬人預約、預約率13.5%，1922疫苗預約平台將評估退場。

為鼓勵高齡者接種COVID-19疫苗，3月10日至4月10日期間，65歲以上長者（55歲以上原住民）只要接種第1劑至第3劑疫苗，都可獲新台幣500元衛教品，首日接種狀況備受矚目。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午2時將召開記者會，說明相關事宜。（編輯：卞金峰）1110311