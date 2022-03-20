教部補助17大專法律系所 推中小學法治教育扎根

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教育部鼓勵各大專校院法律系所的師生發揮專業所長與服務熱忱，深耕中小學及社區法治教育服務；東海大學法律系透過短劇宣導法治教育，並規劃校園霸凌、反詐騙等生活議題，教導學童自我保護與防範。（教育部提供）中央社記者許秩維傳真 111年3月20日

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（中央社記者許秩維台北20日電）為了讓法治教育扎根校園與社區，教育部今年補助17所大專校院法律系所，辦理中小學或社區法律諮詢服務及法治教育宣導，希望培養知法守法的現代公民。

教育部今天新聞稿指出，為深化全民的法律知能與公民意識，教育部鼓勵各大專校院法律系所的師生發揮專業所長與服務熱忱，深耕中小學及社區法治教育服務，透過多元且創新的方式，讓法律變得容易了解且貼近生活。

因應校園實務需要，教育部設定「校園霸凌事件防制」、「網路散布不當影片法律責任」、「毒品危害防制」、「性騷擾及性侵害防治」等15項法治教育宣導主題，希望結合時事議題，讓法治教育從小扎根，進而延伸至家庭教育與社區教育，讓法治觀念變成生活常識。

為深化中小學生法律知識，東海大學法律系透過短劇宣導法治教育，並規劃校園霸凌、智慧財產權、反詐騙、毒品危害防治等貼近學童的生活議題，教導學童自我保護與防範；另於校內設置免費法律諮詢，提供學校師生及中部民眾使用。

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靜宜大學法律系法律服務社則舉辦原住民法治教育營隊，以國民法官模擬法庭，讓國小學童穿法袍體驗，藉由角色扮演，了解司法運作模式，並以戲劇、遊戲及故事等互動，帶領學童討論性騷擾、毒品防制及校園霸凌問題。

教育部指出，希望透過加強學校法治教育，促使法治教育由學校擴展到家庭與社會，涵養全民具備法治知能，培養知法守法的現代公民，讓社會朝良善發展。（編輯：管中維）1110320