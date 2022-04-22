台大性平會學生委員選舉 候選人政見惹議

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（中央社記者陳至中台北22日電）台灣大學將選舉性別平等委員會學生委員，部分候選人提出「制裁台女」、訂閱色情網站等政見，在網路上引發討論。專家建議校方可和學生討論，建立一套合適的審核機制。

台大預計5月6日進行「十合一」選舉，選出各類學生代表，其中包括性別平等委員會學生委員5人，將與教師、學者專家代表一同參與學校各項性平教育規劃，並負責調查及處理性平案件。

「十合一」選舉公報日前公布，有幾名學生候選人政見引發爭議，例如「制裁台女、終結噁男」、「一拳一個自助餐（指女權自助餐）」、學校期刊增訂成人情色網站、在校內草皮設置性專區等，在網路上引發廣泛討論。

許多網友對公報內容感到無奈，甚至是生氣，擔心這樣的候選人如果當選了，可能會嚴重影響性別平等委員會的運作。但也有網友認為候選人政見不該被審查，真正關心的話應踴躍投票，選出提出正常政見的候選人。

除上述爭議的政見，也有不少候選人的政見較獲得網路正面肯定，例如建議讓多元視角進入性平會議、廣設性別友善廁所、促進學生對性平議題的討論、保障性平事件中當事人的權利等。中央社記者詢問台大校方，截至今天中午12時尚未獲得回應。

教育部性平委員、全國教師工會總聯合會副秘書長李雅菁接受中央社電訪表示，社會普遍希望學校性平委員須具備一定的性平意識，但「意識」難以檢核，且難免會有極端，性平會的運作往往是在各方角力中，尋求一個平衡點。

但李雅菁表示，性別平等教育是要保護學生不因性傾向、性別特質等受到歧視，仍具有一定的「普世價值」。學生當然可以自由發表意見，也常看到學生為了吸引人關注，說出一些搞笑、聳動的言論。站在教育立場，教師應在尊重的過程中適當引導，而不是放任，台大校方可藉由此事，進一步討論相關選舉程序是否可再細緻一些。

李雅菁表示，近年學生積極爭取加入各種委員會，參與各項事務運作，「這事只會多，不會少。」台灣各種大小選舉，對於候選人的政見都會有一些規範，學校在舉辦學生代表選舉前，應先透過民主程序，訂定適當的審核機制，把遊戲規則說清楚，否則一定會有很大的爭議。

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前行政院性別平等會委員、「女性主義經典選讀」主編顧燕翎接受中央社電訪表示，學校性平會要負責調查性平案件，任務相當吃重，如果讓一些人得到很大的權力，卻沒有相對的專業，勢必會造成混亂。

顧燕翎認為，候選人會提出一些讓人不舒服的政見，可能是為了搞笑，也可能只是一種情緒的抒發。但事件也凸顯了制度的荒謬性，教育單位可以趁此機會釐清性平會設置的目的，大家都希望有更民主、平等的校園環境，但學生代表是否有足夠的時間參與性平會運作、事前有無經過良好的訓練，都可以好好檢討。（編輯：陳政偉）1110422