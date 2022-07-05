綠色和平提5大減塑方針 籲政府提時程藍圖

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（中央社記者郭建伸台北5日電）環保署7月起實施「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」。綠色和平今天指出，經調查發現業者雖認同減塑，但認為清潔規範不足和政策落實不一致，呼籲跨部會合作並提出減塑時程，並提出5大減塑政策方針。

綠色和平今天與立委王婉諭、蔡壁如及循環杯業者舉行記者會，表示政府雖喊出2030年禁用4項一次性塑膠用品，但至今未有減塑時程表；根據綠色和平2021下半年訪查，發現禁用一次性塑膠政策如「臨時抽考」困擾業界。

綠色和平減塑專案主任唐安指出，餐飲業者反映三大問題，包含自備容器比例低、清潔規範不足和政策落實不一致等。

唐安指出，餐飲業者普遍認同國際減塑趨勢與現行政策，但也認為政府提供資源太少，缺乏配套措施，減塑路徑不清晰，且忽略業者轉型需求；建議政府應提出更宏觀與前瞻的整體策略並展開跨部會合作。

綠色和平也提出台灣減塑政策5大方針，包含儘早宣告2030年減塑藍圖與時程，與業者充分溝通給予緩衝期；加強推廣自備環保容器，確立清潔衛生標準；跨部會協力合作，提升產業技術與降低轉型成本；一次性塑膠收費，成立減塑基金投注產業轉型；減塑轉型商機大，循環及清洗產業創造工作機會。

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王婉諭提到，日前赴歐洲考察時發現，丹麥商店的塑膠袋需自費購買，一個約新台幣20元左右，或許是這個原因，民眾前往商店自備購物袋比例相當高。

蔡壁如則表示，氣候變遷、減塑、海洋保育息息相關，因此2022年不只是淨零轉型關鍵年，也是減塑、海洋保育關鍵年；綠色和平的5大方針，首要主管機關是環保署，再來就是經濟部，可見永續發展除了源頭減量，也可以創造新的綠色循環經濟。（編輯：蘇龍麒）1110705