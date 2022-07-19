文博會8月高雄登場 「群島共振」藉移動見文化動能

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2022台灣文博會8月將移師高雄舉辦，文化部次長李靜慧（左8）19日出席記者會表示，文博會首度離開台北舉辦，今年策展團隊正好以「群島共振」為主題，盼藉由來到高雄，更清楚看見島嶼形狀，真正感受台灣這個海洋國家樣貌。中央社記者曾以寧攝 111年7月19日

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（中央社記者曾以寧高雄19日電）文博會今年首次離開台北舉辦，今年以「群島共振」為主題，盼藉移師高雄更清楚看見島嶼形狀，並期待藉文博會定義亞洲文化定位、內容及元素，以群島共振一個多元融合的台灣。

今年分2大展區，分別文化策展區與文創品牌即IP授權展區，文化策展區將落腳高雄流行音樂中心，文創及IP圖像授權展區則落腳高雄展覽館，2展區間以高雄輕軌串聯，展覽將於8月5日到14日登場。

總策展顧問龔書章今天在記者會上指出，2022年台灣文博會以「RESONANCE ISLAND群島共振」為主題，藉由文博會定義亞洲的文化定位、文化內容及文化元素，以群島共振一個獨特、多元、融合的台灣。

龔書章說，展覽盼回應4個關鍵提問，包含文博會將如何整合、串連、啟動15+1文化創意產業；如何將台灣多年累積的文化內容、科技能量、商業體驗串聯形成完成生態性；如何以城市策展概念，展現城市治理、生活面貌及文化；如何讓新生代以自己的概念，定義地方的藝術、飲食、族群等，讓地方成為重要的文化載體等。

總策展人林昆穎說明，台灣是由多樣生態、多元文化匯聚而成，無論高山深海、城市建設或日常的每道菜、每首歌，都成為文化與生活，今年以「RESONANCE ISLAND群島共振」為題，呼喊出體驗至上的島嶼宣言，並盼透移動與遊走，看見文化動能、創造更大文化生態面貌與各種連結，看見並成為台灣的文化風景。

呼應文博會，高市府也推出30條文博遶境獨家遊程，並開放6個歷史場館推出展覽。林昆穎說，這就像讓文博會承載更大的一艘船上，可以航向炎熱的冒險環境，相信文博在高雄會展開特別的面貌，可以尋找並找到下一個文博的內在動能。

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今年主視覺由知名設計師顏伯駿操刀，呼應臨港的展場，在視覺元素上扣連環海與群島意象，透過不規則造型拼接，展現連動的多元性，並以綿密交錯紋理結構出強烈動感，呈現出以島嶼為核心、連動群島共振並向外擴散，寓意多元的文化觀點，在動態共識裡共振出更大的文化動能，創造屬於我們的島嶼文化自信。

文化部政務次長李靜慧說，文博會第一次離開台北舉辦，今年策展團隊正好以「群島共振」為主題，盼藉由來到高雄，更清楚看見島嶼的形狀，真正感受台灣這個海洋國家的樣貌，且文化部今年在高雄舉辦了金曲獎等多項文化活動，盼讓大家以不同角度看台灣、看世界，一起學習、感受、理解「島嶼的形狀」。（編輯：黃世雅）1110719