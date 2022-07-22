5旬婦怕看醫生喘2年才就診 揪出心臟殘存病灶作怪

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（中央社記者沈佩瑤台北22日電）58歲王姓婦人有心臟宿疾，因過去開刀經驗讓她對看醫生卻步，喘2年多還出現身體水腫才就醫，經檢查發現她的心臟問題殘存病灶。醫師呼籲，先天性心臟病人長大後仍要持續追蹤。

馬偕紀念醫院心臟內科資深主治醫師吳懿哲今天透過新聞稿指出，王姓婦人是先天性心臟病患者，曾在7歲時接受心臟手術，但小時候開刀經驗令她害怕，所以一拖再拖，不願正視心臟惡化。

吳懿哲表示，病人到門診時主訴「其實已經喘了2年」，讓他感到十分驚訝，以此情況應該早就要就醫。王姓婦人甚至因咳血入住加護病房把家人全找來，在床邊舉辦人生告別會。

馬偕醫療團隊檢查發現，王姓婦人的心臟問題包含殘存心房中膈缺損、心室中膈缺損、二尖瓣及三尖瓣逆流等，且已產生二尖瓣膜硬化，主動脈下方的左心室出口阻塞，引起肺水腫，肺動脈高壓，合併下肢水腫、腹水及腸胃道出血等心衰竭症狀。

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馬偕醫院表示，王姓婦人最後決定在今年4月下旬接受心臟手術，術後在妥善照料下，除原本腹水問題獲得改善，出院後回家，她還從原來因喘而行動受限的生活，養成每天步行2000多步習慣，恢復情況十分良好。

馬偕兒童醫院兒童心臟科資深主治醫師陳銘仁提醒，過去數十年醫學進步，過去公認難以治療的重症或被認為無法存活的心臟病人，都可以經由醫治而長大成人，但仍可能因殘存病灶對身體逐漸產生傷害，先天性心臟病人長大後運動、結婚、生育等問題，也須由成人先天性心臟病團隊仔細追蹤和評估。（編輯：管中維）1110722