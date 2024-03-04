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台灣成人逾半數過重 肥胖醫學會擬推半公費防治模式

2024/3/4 18:08（3/4 19:19 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者陳婕翎台北4日電）台灣成人每2人就有1人、學童則是每3人有1人過重或肥胖，台灣儼然從寶島變肥島，肥胖醫學會研擬攜手地方政府，參考菸防模式，改良現行全自費藥物治療，推出半公費防治。

據國健署統計，台灣成人過重及肥胖率達到50.3%，台灣國中生的過重及肥胖率為30.6%，高中生也達28.9%。台灣肥胖醫學會理事長林文元今天在記者會預測，台灣成年人過重或肥胖，正以每年4.1%幅度攀升，兒童青少年增幅為5%不容小覷。

林文元提醒，台灣10大死因有8項都與肥胖相關，比起健康體重者，肥胖者發生糖尿病、代謝症候群及血脂異常的風險超過3倍；從國內健保資料庫可見肥胖者BMI值越高、醫療開銷就越大，2011年過重與肥胖相關醫療保健支出已達新台幣264億元，若肥胖人口續升，健保開銷恐隨之增加。

林文元表示，有減重需求民眾應優先配合飲食調整及運動，若改變生活型態仍無法達到目標體重，應循正當醫療管道。現行藥物治療多是自費，民眾使用意願低，希望參考菸防模式，推出半公費防治，民眾自付差額，可避免資源浪費，已接觸都會區及非都會區地方政府，有意願者不少。

兒童肥胖也不容忽視，台灣兒科醫學會理事長倪衍玄表示，兒童肥胖可能造成性早熟，高血壓及糖尿病等心血管疾病風險也會提早發生，超過70%成年後會繼續肥胖，甚至有較高死亡風險。兒童減重以飲食、運動改善為主，若出現肝指數過高等現象，才可能使用藥物。（編輯：張雅淨）1130304

據國健署統計，台灣成人過重及肥胖率達到50.3%，台灣國中生的過重及肥胖率為30.6%，高中生也達28.9%。台灣兒科醫學會理事長倪衍玄（左起）、國健署副署長賈淑麗、台灣肥胖醫學會理事長林文元等專家4日出席記者會提醒，台灣10大死因有8項都與肥胖相關，呼籲民眾維持健康體重。中央社記者陳婕翎攝 113年3月4日
據國健署統計，台灣成人過重及肥胖率達到50.3%，台灣國中生的過重及肥胖率為30.6%，高中生也達28.9%。台灣兒科醫學會理事長倪衍玄（左起）、國健署副署長賈淑麗、台灣肥胖醫學會理事長林文元等專家4日出席記者會提醒，台灣10大死因有8項都與肥胖相關，呼籲民眾維持健康體重。中央社記者陳婕翎攝 113年3月4日
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