不願看到客語消失 蔣絜安當年慨捐半薪助電台

（中央社記者范正祥台北6日電）台灣客家運動，許多社會名人參與過程，出錢、出力，其中包括民進黨不分區立委蔣絜安。當年，剛出社會工作的蔣絜安，月薪只有新台幣2萬元，不願看到客家語言消失，慨捐1萬元共襄盛舉。

談及客家啟蒙，蔣絜安指出，自己過去在小小年紀時，客家身分的發現和認同是離開家鄉到台北都會區，發現客家被隱形化，「我有這樣子的危機感」。當時碰到客家鄉親、聽到客家話，總是覺得非常親切，「這是我對客家運動心情與開始」。

蔣絜安回憶，後來出了社會工作，實際參與台灣客家運動的第一個具體行動是有一個地下客家電台要轉型正在募資，「我記得那時我剛開始工作，我只有2萬元的薪水，我自己就到郵局劃撥1萬元，所以我還拿到一個『客家永存』的紀念牌。」

蔣絜安長期投入客家事務，她是苗栗客家女兒，公公為台灣知名客籍文學家鍾肇政。擔任立委後，她在國會問政，質詢致力保存客語與客家文化傳承。

蔣絜安指出，1988年「1228還我母語運動」，訴求並不狹隘，除了爭取講客家話權利，也包括任何母語與原住民族語言，「但是這項運動推動至今，母語消失的危機仍然存在。」以客語為例，目前國中、高中會講客語的學生比率只有大約7%。

蔣絜安說，「我們談客家運動不要悲情，但是要發現問題」，政策方面應務實檢討。

如何讓客家語言不消失，振興客家文化傳承，蔣絜安認為，當務之急應先找回客家子弟對族群文化的認同，「認同」才會願意去學習客家語言。其次，要「開放」，要將客家文化向外推廣，與其他族群文化融合，「把客家做大」，客家知識體系要儘快建立，要儘量與世界客家接軌，讓客家成為台灣國民外交的一股重要力量。

擔任不分區立委以來，蔣絜安問政聚焦發揚客家語言。2018年12月28日，也就是1988年12月28日客家「還我母語大遊行」30週年紀念日，她特別在立法院議場呼籲，「假使你會講客，請多多講客。多元文化，多元尊重。互相學習，互相欣賞。」

蔣絜安說，使用自己的母語是自然而然的事，未來希望客家議題更受到關注，她會積極發聲，讓過去沒有受到公平合理待遇的客家族群語言文化傳承能夠發揚。

在立法院協力推動國家語言發展法完成立法的蔣絜安說，「語言是所有文化的根，也是多元社會的表徵，政府必須竭盡力量協助各種母語傳承。」（編輯：蘇龍麒\林沂鋒）1080206