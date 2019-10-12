卓榮泰：大選陸空聯合作戰 林飛帆負責文宣

民進黨主席卓榮泰12日在新北市表示，黨中央一定全力支持地方選戰，現任者也要空軍與陸軍一同進行，不可大意；新北各立委參選人應打破選區聯合大作戰，以共同生活圈為範圍，展開交叉火網，黨中央不會讓參選人單兵上陣。中央社記者黃旭昇新北市攝 108年10月12日

（中央社記者黃旭昇新北12日電）民主進步黨主席卓榮泰今天表示，為了「護國保台」蔡總統勢必要連任，並讓國會過半。民進黨副秘書長林飛帆將負責文宣，副秘書長郭昆文負責組織戰，以陸空軍聯合作戰贏得勝選。

卓榮泰今天下午在板橋區重慶公園活動中心，出席蔡英文總統、羅致政立委參選人聯合競選總部輔選幹部座談會，致詞時做以上表示。

卓榮泰盛讚現任民進黨立委羅致政的文宣做的精美，他還要了一頂紫色競選鴨舌帽及宣傳政績海報收藏。他說，羅致政是爭取地方福利建設的好人才，不像對手只能上電視搞空軍戰，無法深入基層跑陸軍戰。

卓榮泰強調，新北各選區黨籍立委參選人與爭取連任的蔡總統，成立聯合競選總部就是要共同爭取勝選，不只要維持現有立委席次，還要積極進攻政黨票，以達到國會過半「護國保台」目標。

向輔選幹部致詞時，卓榮泰說，黨中央一定全力支持地方選戰，現任者也要空軍與陸軍一起進行，不可大意。新北各立委參選人也要打破選區聯合大作戰，以共同生活圈為範圍，展開交叉火網，黨中央則不會讓參選人單兵作戰。

卓榮泰說，護國會、保台灣與「聯合作戰」是整體戰略，陸空聯合的組織戰部分，今天也出席座談的黨副秘書長郭昆文負責；民進黨副秘書長林飛帆負責文宣政策，一定會有亮眼的空戰。

羅致政在致詞與接受媒體聯訪時也強調，他以陸軍的組織戰配合空軍的文宣，以創新的即時通訊LINE群組打選戰，對選情拉抬有很大幫助。

羅致政因父喪暫停選務，甫完成父親的告別式。他說，父親生前願望是盼望此次立委選舉他可贏對手3萬票，他會以爭取板橋交通停車、水利、自來水、教育資源等建設的政績成果，配合空戰的網路聲量，爭取選民認同。（編輯：林沂鋒）1081012