張子敬投書印尼媒體 籲國際挺台參與UNFCCC

（中央社記者石秀娟雅加達2日專電）聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）今天在西班牙召開第25屆締約方大會，環保署長張子敬及駐印尼代表陳忠投書印尼媒體，呼籲各國支持台灣參與UNFCCC，共同對抗氣候變遷。

印尼時代報網路新聞（Tempo.co）日前刊登張子敬的專文投書，文中呼籲各國將台灣納入全球因應氣候變遷的減碳機制、談判與巴黎氣候協定（Paris Agreement）相關活動。

張子敬指出，台灣已通過「溫室氣體減量及管理法」等法案，以落實減碳目標，也透過強化金融誘因加速發展綠能科技。

此外，台灣2006年發射的福爾摩沙衛星三號已搜集1000萬筆資料供各國研究，今年發射的福衛七號衛星將更有效提高劇烈天氣預測的準確度，為全球氣候預測做出貢獻。

陳忠投書「環繞印尼報」（Sindonews）等10多家印尼媒體指出，台灣長期協助開發中國家進行減緩與調適計畫，對抗氣候變遷，展現台灣對世界貢獻的決心。例如台灣協助貝里斯及宏都拉斯進行減災及防災預警、協助馬紹爾群島每年減少992噸的溫室氣體排放量等。

陳忠指出，台灣深受氣候變遷影響，早已發展出許多因應的技術，願意與各國分享，卻因為國際政治因素，只能以非政府組織（NGO）觀察員的身分與會，也無法向UNFCCC秘書處遞交「國家自願減量承諾」（NDC）。

陳忠指出，台灣應像其他國家一樣，有加入全球減碳機制、談判與巴黎協定相關活動的機會，共同為環境及後代子孫貢獻最大心力。希望各國莫再以政治因素排除台灣參與，台灣願與所有國際社會成員合作，守護永續發展的地球。（編輯：周永捷）1081202