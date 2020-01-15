民團質疑數位身分證資安疑慮 籲在野黨堅守

（中央社記者郭建伸台北15日電）內政部規劃換發新版數位身分證，但民間團體質疑，數位身分證恐有個資保護及資安不足的風險，並在今天舉行記者會呼籲曾提案刪減身分證預算的在野黨團要堅守立場。

內政部政務次長陳宗彥回應表示，在推動數位身分證的過程中，會持續跟各界做溝通。對於個資保護、資安的部分，內政部一定會用最嚴謹的態度面對，相關規劃過程，也是用最嚴謹態度謹慎處理。

他說，各界若對數位身分證的資安提出有疑慮的意見，內政部會作為參考，希望數位身分證的推動是在國人有信心之下順利完成。若有必要的話，內政部也會與有疑慮的團體做進一步說明與溝通。

台灣人權促進會、開放文化基金會、台灣守護民主平台、台灣永社、台灣社會心理復健協會、軟體自由協會、民間司法改革基金會今天共同舉行「人民隱私要保障，eID預算不能放」記者會。

台灣人權促進會秘書長施逸翔表示，立法院已經確定要召開臨時會處理中央政府總預算，而過去包含國民黨立委、親民黨團、時代力量黨團都曾對數位身分證提出預算刪減案，他希望在野黨都要堅守立場，不該為了通過總預算而撤守。

施逸翔盼剛贏得大選的民進黨政府，也要懸崖勒馬，重新檢討評估數位身分證。

台權會副秘書長何明諠表示，內政部在109年度編列4.2億元預算要執行晶片身分證，但去年有不少立委都質疑數位身分證恐引發個資保護跟資安風險，許多學者也投書，認為現行的法規不足以因應換發身分證之後的風險。

何明諠批評，內政部執意要推行數位身分證，就是把憲法保障人民隱私權視為兒戲，呼籲內政部不要忽視人民的隱私權，在野黨則堅守提案，不要妥協於行政機關的壓力；至於執政的民進黨團，不要輕易放行，「今天的放行就是明天的風險」。（編輯：郭萍英）1090115