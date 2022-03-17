民進黨屏東縣長初選政見會 3/25登場

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（中央社記者葉素萍台北17日電）民進黨屏東縣長選舉初選政見會預計25日下午4時於民視登場。參選人立委周春米、鍾佳濱、莊瑞雄三方陣營今天赴中央黨部協調細節，不過，對於政見會形式，三方有不同意見，未達成共識，將交由中央黨部決定。

今天的協調會上，民進黨中央黨部提供的政見發表會形式有A案「申論、結論」、B案「申論、提問、結論」、C案「申論、提問、抽問、結論」等3種形式，其中抽問部分可由各候選人提供題目，並於現場抽題。

周春米陣營會後向媒體表示，民進黨是有優秀傳統的政黨，過去這套制度也行之有年，遴選出許多優秀的候選人。尊重黨中央決定，也相信循往例以及「公職候選人提名條例施行細則」辦理政見會更有利於團結與勝選。

莊瑞雄方面則說，這次只有屏東縣長有舉辦初選，希望能夠辦理候選人辯論；若周春米陣營不參加，他與鍾佳濱可以自己辦理；透過辯論才能凸顯候選人的能力以及強烈服務的意願，他主張不只要辦電視辯論會，更要辦3場以上。

鍾佳濱陣營主張，政見發表會應採「電視辯論」方式進行，雖然莊瑞雄方面同意，但因周春米方面不同意，協調無法有共識，鍾佳濱表示將與有意願辯論的候選人，尋求第三方自辦。（編輯：謝佳珍）1110317