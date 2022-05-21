張祖詒稱大溪檔案遭浩劫 國史館：完全脫離現實

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（中央社記者溫貴香台北21日電）前總統府副秘書長張祖詒書質疑國史館未能完整保管當年「大溪檔案」，把「有利於蔣中正形象的文卷檔案予以割裂粉碎」。國史館長陳儀深表示，檔案不但沒有被移除、割裂，且數位化提供應用，指控完全脫離現實。

高齡104歲的張祖詒是故總統蔣經國任內重要文膽，2月發表「總統與我」著作。他投書媒體表示，現今執政者可能認為，一旦將故總統蔣中正那些溫情文件公開閱覽，那麼很久以來誣指蔣中正為「二二八」事件「元凶」，豈非自己打臉。因此想要從「大溪檔案」中，將有關蔣中正對台胞溫情的檔案文件悉數除去。

陳儀深上午回應指出，以為今日的史政機關會去移除、割裂什麼，是完全脫離現實的想法。相反地，國史館和促轉會一樣還在努力向國安單位、調查局爭取更多開放、減少遮蔽。

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此外，陳儀深說，國史館會找機會告訴大眾如何上網查詢史料；其次，如何解讀史料，要看前後脈絡，不可以只選擇符合己意的來看。所謂歷史的態度，就是要向一切的證據保持開放的態度。

根據國史館說明，大溪檔案即「蔣中正總統檔案」，為蔣中正於北伐、統一、抗戰、戡亂等時期，所留下的函稿、電文、日記、信件、照片等。民國38年移至大溪頭寮賓館存放，民國42年大溪檔案室改隸總統府，由總統府機要室兼理業務。84年2月，國史館由總統府接管檔案後，進行編目、建檔、典藏維護、數位化及提供應用。（編輯：黃瑞弘）1110521