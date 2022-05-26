台亞太堅韌基金會執行長應邀出席世界經濟論壇

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣「亞太堅韌研究基金會」董事長兼執行長林夏如（右）25日應邀出席在瑞士舉行的世界經濟論壇附屬會議並發表演說。（亞太堅韌研究基金會提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年5月26日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北26日電）世界經濟論壇（WEF）目前正在瑞士達沃斯（Davos）舉行，台灣「亞太堅韌研究基金會」董事長兼執行長林夏如昨天獲邀在附屬會議發表演說，呼籲亞太各國跨界合作，推動良善治理和政策創新。

亞太堅韌研究基金會發布新聞稿指出，亞堅會是台灣首個專注於公共政策研究的國際非政府組織（INGO），林夏如獲邀出席WEF凸顯台灣在國際社會的領導力。

亞太堅韌研究基金會（Center for Asia-Pacific Resilience and Innovation）今年5月成立，設立在台北與美國維吉尼亞大學米勒公共事務中心兩地，並登記於國家發展委員會。

亞堅會的董事會成員包括台大公衛特聘教授詹長權、宏碁創辦人施振榮、聯發科副總經理宿文堂、富邦文教基金會執行董事陳藹玲、法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾雷洛 （Alicia García Herrero）、美國維吉尼亞大學首席教授何漢理 （Harry Harding）。

亞堅會指出，林夏如在會議中表示，從 2008 年全球金融危機到氣候變化和 COVID-19新疫情流行，各界領袖逐漸意識到公共衛生、經濟發展、科技創新和環境永續的挑戰是相互關聯的，亞堅會旨在彰顯亞太地區的視角，通過跨學科、超黨派的政策研究，尋找全面的政策解決方案。

亞堅會為此推動與世界經濟論壇下設的一項倡議，「健康體系的永續和韌性夥伴關係」（ Partnership for Health System Sustainability and Resilience ,PHSSR） 合作，旨在保衛和促進全球人口健康。

亞堅會表示，在本屆WEF年會上，PHSSR舉辦了主題為「共同合作以建立有韌性和可持續的衛生系統」附屬會議，亞堅會作為 PHSSR 亞太中心，連結亞太在地研究團隊與全球專家網絡，通過個案研究探討亞太各國如何克服疫情的挑戰。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

亞堅會表示，其成立緣於2020年參與的「堅韌社會再造委員會 」（Reform for Resilience Commission, R4R） ，這個委員會旨在促進後疫情時代政策改革，在台北亞堅會、美國哈佛大學、歐洲大學學院和印度觀察家基金會分別設有區域中心，其中台北亞太中心於2021年曾發表研究報告「亞太地區的堅韌力：疫苗與三重挑戰」。

根據亞堅會網站簡歷介紹，林夏如是知名國際政治經濟學家，擔任美國維吉尼亞大學米勒公共事務中心康普頓國際關係訪問教授，布魯金斯研究院外交政策項目非常駐資深研究員和香港中文大學客座教授；她也曾是高盛集團全球最年輕的女性合夥人。（編輯：郭無患）1110526

台灣「亞太堅韌研究基金會」董事長兼執行長林夏如為國際知名政治經濟學家。（亞太堅韌研究基金會提供）中央社記者黃雅詩傳真 111年5月26日