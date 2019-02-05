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海生館自美洲引進巨藻 新春打卡熱點

最新更新：2019/02/05 16:53

（中央社記者郭芷瑄屏東縣5日電）位於屏東縣車城鄉的國立海洋生物博物館，春節前自美洲引進一批梨形囊巨藻活體，高度近10公尺，今天開春展示，吸引遊客目光，成為打卡新熱點。

海生館表示，梨形囊巨藻（俗稱加州巨藻）生長於北美洲太平洋沿岸的溫帶海域中，高度約可達60公尺，在原棲地每天約可增加30公分左右的高度。

海生館指出，新引進的梨形囊巨藻有10株，在海生館的世界水域館海藻森林巨藻展示缸中展示，水溫控制在攝氏15度左右，並規劃水流、造浪等設施，提供展示缸中的生物及巨藻一個最佳的展示環境。

海生館指出，巨藻同時是許多藻林生物的食物來源之一，這些生物多以形似葉子的葉狀體為食，而巨藻的養分主要來源也是依靠葉狀體行光合作用及吸收營養鹽，當葉狀體被吃光，巨藻的壽命也告終，因此，大多數時候來到海生館看到的巨藻，都是人工造景呈現出藻林生態的壯觀，每年只配合巨藻適合的天候引進活體展示。

海藻林生態的巨藻缸是近幾年海生館中最熱門的拍照打卡點，而今年從北到南紛紛流行與巨型飾品熱點拍照打卡，梨形囊巨藻今天開春展示，就吸引旅客目光。（編輯：張銘坤）1080205

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