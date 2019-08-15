向下扎根 工研院辦花東兒童科技營

（中央社記者盧太城台東縣15日電）工研院科技向下扎根14日到台東，邀請東海岸50名小朋友參加，透過實作科技方式讓小朋友體驗海浪動能轉換成電能的奧妙。

「2019工研院兒童科技學習營」，邀請台東縣長濱鄉、成功鎮、東河鄉等偏鄉家庭學童參加。這也是工研院首度將舉辦10年的科技學習營移師東部偏鄉舉行。

現場由工研院工程師親自帶領這群國小4年級到國中2年級的同學們近距離接觸了解創新科技，以及從科技應用培養動手做的樂趣，讓這群偏鄉地區的小朋友不止學習到最夯的科技，更擁有充滿知性與歡笑的暑假。

工研院公益委員會花東分項計畫主持人暨工研院產服中心組長謝國倫表示，這次活動以全球關注智慧與綠色科技為課程內容，過程中用科技體驗的方式，結合工研院熱心公益同仁參與，跟著小朋友一起動手做。

以遊戲傳遞科技知識，用愛啟動小朋友的科技DNA，以樂趣啟發每個小朋友認知潛力，擴大小朋友的生活體驗，希望豐富的科技營隊內容，對他們的未來可以產生正面影響。

謝國倫表示，這次科技營結合東部特性，聚焦在認識遙測技術與海洋波浪發電兩項超夯科技。

在遙測技術部分，工研院綠能所工程師以自身在遙測領域的專長，引導小朋友從飛行鳥瞰的角度欣賞自己生長的土地，進而透過時下最夯的無人機空照圖來認識遙測技術，以及量測的基本概念。

課程還讓小朋友體驗如何運用無人機和雷射測距儀測量遠方物體的高度，並教導小朋友如何將此技術應用在測量樹木高度，進而建立特定樹種的分布紀錄，在人員難以到達的深山，也能掌握森林的變化，讓這些來自台東的小朋友能對台灣及家鄉的環境保育更深一層的體會。

此外，工研院綠能所工程師更以自身在海洋能源技術研發的專長，教導小朋友運用日常生活中的材料，以團隊合作動腦的方式，自己動手組裝波浪發電機，並在模擬海洋的水槽中操作「波浪發電機」，實際體驗海浪動能轉換成電能的奧妙。

謝國倫表示，不少同學在課後心得表示，很開心能認識如何將海水波浪的能量應用到日常生活上，未來也會更加珍惜海洋資源。（編輯：林沂鋒）1080815