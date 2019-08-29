行銷台南 安平區長與日本駐台公務員躍日媒版面

日本政府唯一派駐台灣的公務員阿部真行（右2），7月在日本發行「台灣．台南．安平」日文專書，他和安平區長賴青足（右）日前也接受日本群馬電視台訪問。（阿部真行提供）中央社記者張榮祥台南傳真 108年8月29日

（中央社記者張榮祥台南29日電）日本政府唯一派駐台灣的公務員阿部真行，7月5日在日本發行「台灣．台南．安平」日文專書，不只打開台南知名度，他和安平區長賴青足8月更接受日本平面和電子媒體採訪。

目前人在日本群馬縣水上町的阿部真行，今天下午告訴中央社記者，賴青足8月20日至24日赴日行銷台南及安平的觀光、美食及當季水果。

阿部真行的新書是由台南市政府安平區公所出資，日本群馬縣上毛新聞社出版，賴青足和阿部真行也接受上毛新聞社、每日新聞及NHK電視台的訪問，賴青足更利用這個機會說明安平區公所和日本公務員合作出書的緣由，且將安平文化特色介紹給日本。

賴青足和阿部真行攻占日本平面及電子媒體，群馬電視台更在當地時間21日晚上8時至8時50分直播兩人專訪。

賴青足表示，她很高興安平區公所和阿部真行合作，也讓台南及安平登上日本媒體的版面，阿部日文專書更被推廣到日本關東各大圖書館，讓許多從未聽過台南的日本人，認識台南的美好。

賴青足希望透過阿部日文專書及區公所參訪日本行程，建立台灣和日本合作的樞紐，行銷雙方的觀光和農產品，讓台日互蒙其利。

2013年6月被派駐到台南市政府的阿部真行，已在台灣待了6年，不只娶了台南姑娘，對台灣及台南更產生濃烈的情感，日本群馬縣水上町政府已同意阿部真行在台南續留3年，但得年年接受考核。

阿部真行今年3月回到水上町政府述職，5月再到台南市政府，7月5日在日本群馬縣廳台灣祭發行日文專書，這本日文專書有108頁，一半是簡介他派駐台南後的經歷，及如何推動台南、水上町的交流，另一半是以日本人的視角介紹台南及安平。（編輯：謝雅竹）1080829

日本政府唯一派駐台灣的公務員阿部真行（右），日前在日本發行「台灣．台南．安平」日文專書，他和安平區長賴青足（左）也藉著這個機會出席日本靜岡縣藤枝市演講會，將台南及安平文化特色介紹給日本。（阿部真行提供）中央社記者張榮祥台南傳真 108年8月29日