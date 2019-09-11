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燒炭居高市輕生排第二 公私部門安全上架

最新更新：2019/09/11 18:41
高雄市衛生局與經濟發展局合作邀連鎖量販業者共同推動木炭安全上架策略，預計有超過200間連鎖門市將率先施行。（高雄市衛生局提供）中央社記者陳朝福傳真 108年9月11日
高雄市衛生局與經濟發展局合作邀連鎖量販業者共同推動木炭安全上架策略，預計有超過200間連鎖門市將率先施行。（高雄市衛生局提供）中央社記者陳朝福傳真 108年9月11日

（中央社記者陳朝福高雄11日電）「燒炭」近年來名列高雄市自殺方式第二位，高雄市政府衛生局邀連鎖業者共同推動木炭安全上架策略，預計約220多間連鎖門市將率先施行。

依衛生福利部民國107年死因統計結果，自殺為國人主要死因的第11位，107年全國自殺死亡人數達3865人；而高雄市自殺死亡方式前3名分別為「上吊」、「燒炭」及「跳樓」。其中，「燒炭」近年來名列高市自殺方式第二位；且107年燒炭自殺死亡人數相較106年上升12.3%，顯見工具性自殺防治策略刻不容緩。

衛生局今天表示，因應「自殺防治法」6月19日公布施行，以及呼應2019年世界自殺防治日主題「同心協力防自殺」，會同經濟發展局合作邀高雄市連鎖業者共同推動木炭安全上架，擔任珍愛生命的守門人，並由衛生局提供業者自殺防治守門人課程，提升業者自殺風險辨識。

參與高雄市木炭安全上架策略，包括3大連鎖量販店、5家五金百貨業者和4家百貨生鮮超市業者，共225間連鎖門市將率先施行。

業者也配合於木炭外包裝張貼關懷警語，及採非開放式陳列方式販售，也就是在貨架上以提貨卡或商品取貨流程板，由業者協助取貨，希望藉由增加取得的困難度，爭取到介入的時間與機會，以降低燒炭自殺死亡的人數。

另外，考量中秋節即將來臨，國人烤肉風氣，會中達成共識在中秋節前3週及後一週，業者將另設專區開放陳列，其餘時間仍採取非開放式陳列販售。

參與業者共12家，包含3大連鎖量販店（家樂福、大潤發、特力屋）、5間五金百貨業者（小北百貨、東急屋百貨、第8街生活百貨、大九九大賣場、滿滿五金百貨大賣場），以及4間百貨生鮮超市業者（全聯福利中心、頂好超市、愛國超市、814百貨生鮮超市），預計有225間連鎖門市將率先施行。（編輯：黃世雅）1080911

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

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