為保育石虎 有人養雞被吃70多隻仍相挺

（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）友善石虎生態服務給付試辦計畫在南投縣中寮鄉推行，今天表揚參與農民及巡守隊，有飼主養10多年的「愛鵝」被石虎吃掉，也有人養雞遭石虎獵殺70多隻，但他們仍堅持石虎保育。

保育類石虎全台數量估剩400隻到600隻，主要分布苗栗縣、南投縣，南投縣又以中寮鄉族群相對穩定，因此，行政院農業委員會林務局、南投縣政府去年在中寮鄉推動「友善石虎生態服務給付試辦計畫」，今天在中寮鄉公所表揚參與的農民和社區巡守隊。

獲石虎入侵監測、通報獎勵金的居民魏維君去年開始飼養土雞，不久後參加計畫，想不到禽場成為石虎獵場，飼養約90隻土雞2、3個月內疑遭同一隻石虎吃到剩10多隻，魏維君說，一隻土雞市價約新台幣千元，加上飼料等成本，已超過獎勵金，但為了石虎保育，今年仍會繼續支持計畫。

同樣獲石虎入侵監測、通報獎勵金的居民蔡清國，原本在竹科工作，退休後定居中寮鄉，平時飼養一些雞、鵝等家禽自用，但一隻飼養10多年的種鵝卻遭石虎吃掉，他說，雖然那隻鵝已經老到不能生蛋，但有感情而捨不得殺，結果被石虎吃掉，內心雖難過，仍會繼續參與計畫，為石虎保育盡一份心力。

根據縣府農業處資料，今天表揚對象包含領取農地出現石虎獎勵金1萬元的20多名農民、3人獲石虎入侵通報獎勵金3000元、3人獲石虎入侵監測獎勵金1萬元，還有6支社區巡守隊保護石虎棲地，並在巡守範圍內監測到石虎而獲棲地出現石虎獎勵金10萬元。（編輯：陳俊碩）1090117