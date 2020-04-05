罕見瀕危彩䴉現蹤南台灣 鳥友直奔東港爭睹風采

拍鳥俱樂部社長黃蜀婷5日與鳥友賞鳥時，接獲消息指出屏東東港一帶有瀕危、極稀有鳥類彩䴉現蹤，讓眾人等不及飛車南下爭睹。（黃蜀婷提供）中央社記者陳朝福傳真 109年4月5日

（中央社記者陳朝福高雄5日電）天氣轉暖，候鳥準備北返，臉書社團拍鳥俱樂部社長黃蜀婷今天與一大票志同道合鳥友賞鳥，突獲報指出屏東東港一帶有瀕危、極稀有鳥類彩䴉現蹤，讓鳥友們飛車南下爭睹風采。

黃蜀婷每逢假日就和一大票志同道合的鳥友南征北討，她今天一早到台南將軍區賞鳥，近中午時接獲鳥友通報，屏東東港一帶一口氣出現17隻瀕危、極稀有鳥類的彩䴉，讓鳥友不辭辛勞飛車南下爭睹風采。

黃蜀婷表示，極稀有迷鳥「彩䴉」2014年首次現蹤台北關渡自然公園，這次可以在南台灣現蹤，代表候鳥有新的飛行路徑，更重要的是這裡有好的生態鏈，也是絕佳的棲息地。

另外，占地100多公頃的高雄茄萣濕地，是黑面琵鷺在台灣西南沿海的重要棲地，由於天氣轉暖，黑面琵鷺紛紛準備北返，近日吸引大批鳥友透過鏡頭觀察和拍攝記錄，鳥友也認為黑面琵鷺是國際一級保育鳥類，數量珍稀，會長久棲息代表著當地人鳥和諧、生態宜居，是重要環境生態指標。

據高雄科技大學教授張順雄長年觀察，黑面琵鷺離境前會集結在空曠淺灘，如部隊行軍般整齊列隊，且面朝西方一字排開，等候領隊發號施令。

張順雄認為，黑面琵鷺會先北上七股、布袋兩處濕地與其他部隊會合，再一起北返俄羅斯或韓國準備繁殖，約10月會再帶著孵育出的亞成鳥來台過冬。（編輯：洪學廣）1090405