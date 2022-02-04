搶救毛孩 黃永盛開桃園首家24小時動物醫院

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（中央社記者葉臻桃園4日電）獸醫師黃永盛6年多來全年無休，犧牲生活品質，開設桃園市首家24小時動物醫院，挑起深夜到白天的大夜急診重擔，只因內心一股不曾想放棄的使命感，救回無數生命。

最早於桃園提供全年無休24小時急診服務的黃永盛告訴中央社記者，他最初是在台北市的動物醫院協助夜間急診，當時不少桃園飼主深夜抱動物趕到台北掛急診，他才發現桃園沒24小時動物醫院，萌生到桃園開業想法。

他說，最大成本是「時間」，要配合夜間作息，犧牲家庭、健康，「半夜要醒著和半夜要醒著工作」完全不同；夜間醫療需求大多是重症，應對隨時可能死亡的動物，除壓力大，面對生離死別的高頻率，要有堅強心理素質。

黃永盛說，夜間急診除常見誤食、上吐下瀉或排尿不順，還有較緊急的中毒、心臟病發、車禍、外傷及剖腹產等，有時為救一條命，所有人力都須用上，連接電話、開門的人都沒有。

還有一年颱風天，員工都放颱風假，但黃永盛和太太還是開門營業，一隻誤食農藥的鬆獅犬被送急診，全身僵直、口吐白沫，情況不樂觀，住院很多天，每天要排人力，每2小時替20多公斤重的鬆獅犬翻身，密集照護。

黃永盛說，鬆獅犬平常就很常在鄰里間蹓躂，累積很多「粉絲」，住院那幾天，每天都很多鄰居、小朋友「探病」，直到出院還有「犬友」相接，讓全院醫護留下深刻印象。

黃永盛回憶，也曾有一隻嚴重心臟病的狗狗，躺上診療台時已無心跳，飼主也放棄急救，但他希望狗狗能舒服得離開，仍為狗狗心臟按摩、吸氧到最後一刻，沒想到狗狗竟恢復呼吸。

不過，黃永盛表示，凌晨2時到上午8時的大夜班不輕鬆，現代人要求生活品質，加上夜間急診常是嚴重、高醫療風險動物，很多人選擇不做，或生理時鐘難配合而放棄，人力和資源不易培養。

支持黃永盛堅持的動力是「醫療上的需要」，及一路走來的使命感，「只要再多做一點，就能讓牠再陪主人久一點」，每隻動物都是家庭的寶貝，治療時始終秉持「對動物負責」想法，與飼主做最好溝通。

他說，從開業最初消耗熱情「磨損期」，現已上軌道，但仍在學習與飼主溝通、減少誤解；太太Cherrie是他的精神支柱。

支持先生夢想的Cherrie笑說，她曾挺著大肚子坐櫃檯，甚至生產後一個人在月子中心，但和先生從沒想過放棄，也歡迎對動物有熱忱，不怕苦的人加入。（編輯：李明宗）1110204