高雄防疫旅館員工疑清消中毒 衛生局促做好通風

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高雄某防疫旅館員工投訴因進行密集清消身體不適送醫，更診斷疑氣體所致過敏及中毒。對此衛生局回應，可能因通風不良，會要求旅館做好通風。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者洪學廣高雄22日電）高雄某防疫旅館員工投訴因進行密集清消身體不適送醫，更診斷疑氣體所致過敏及中毒。對此衛生局回應，可能因通風不良，會要求旅館做好通風；勞工局則表示，已受理調解申請。

高雄某防疫旅館員工向媒體投訴爆料，環保局自2月6日起進行每天兩次清消，但因防疫旅館在門禁下接近密閉空間，且員工在幾近無防護狀況下執勤，害她肢體無力、呼吸困難送醫，診斷證明書更載明「疑似氣體所致過敏及中毒徵兆」。

對此，高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎今天下午在防疫會議後記者會表示，2月6日針對防疫旅館有一波全面清消，由環保局執行；清消噴灑藥劑以漂白水為主，根據掌握，大概是因通風不良，造成氣體刺激，臨床診斷有過敏風險存在。

潘炤穎強調，防疫旅館平常在清消時，經過、走過、路過就要擦拭清消，再來要保持通風，要注意COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron除了表面殘留接觸傳染，也會透過氣溶膠和飛沫傳播。

勞工局則指出，經查此案事涉職業疾病認定範疇，已受理勞工爭議調解申請，後續依程序召開調解會議，以協助並維護當事勞工權益。（編輯：陳仁華）1110222