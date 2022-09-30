品味宜蘭咖啡甜點節 10月登場

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣30日電）為推廣宜蘭好生活，宜蘭縣政府匯集138家咖啡廳，在10月舉辦「品味宜蘭．咖啡甜點節」，包含4場風格市集、12場深度交流小聚，歡迎民眾品味宜蘭優質好店。

宜蘭縣政府今天發新聞稿表示，為期1個月「品味宜蘭．咖啡甜點節」規劃4場風格市集，首先是今年國慶連假10月8日（週六）在冬山火車站橋下將有「唯美森林派對」，免費提供乾燥小花束體驗（限量100名）；10月9日（週日）在冬山火車站橋下將舉辦「小動物野餐時刻」，免費提供餅乾製作（限量100名）。

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10月22日（週六）在中興文創園區舉辦「夢幻甜美聖地」，免費提供咖啡渣沙畫體驗（限量100名）；10月23日（週日）在中興文創園區舉辦「繽紛童話樂園」，免費提供扭蛋機抽抽樂（限量100名）。

縣府指出，活動期間於縣內咖啡店還有12場限量報名的交流小聚，邀請民眾以五感體驗方式，深度認識宜蘭在地的咖啡甜點好品牌，活動詳情可在活動官網https://tasteyeeland.tw查詢。（編輯：張芷瑄）1110930