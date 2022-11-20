民眾黨團結之夜造勢晚會台中登場 柯文哲現身催票

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（中央社記者郝雪卿台中20日電）台灣民眾黨今晚在台中市舉行聯合造勢晚會，身兼黨主席的台北市長柯文哲在會中為黨籍候選人拉票及催票，盼能催出中間選民出來投票。

選前最後黃金週，民眾黨晚上在台中市北屯區民俗公園舉辦「民眾黨團結之夜．感恩音樂會」聯合造勢晚會，柯文哲今天從早到晚在台中市陪同市議員候選人掃街拜票，晚上抵達會場時，民眾紛紛拿出手機要求合照或簽名。

柯文哲表示，2020年民眾黨在台中市的政黨支持率為12%，相信到了現在，支持率一定更高，如何將政黨票轉化成為候選人的實際票源，將會是影響選舉結果的重要因素。

柯文哲指出，懇請大家一定要幫民眾黨的候選人拉票、催票，台中市民不需要再困於藍綠兩黨之間，相信大家都希望台中能有更大改變，民眾黨會是大家很好的選擇，務必於26日出來投票，支持他們，送他們進到市議會。

民眾黨台中市黨部代理主委郭達鴻表示，很開心看到上千民眾站出來挺民眾黨，希望大家能在年底用選票送民眾黨提名的候選人們進到市議會。

郭達鴻也請11名市議員候選人上台自我介紹，強調距離投票不到1週，盼所有支持者一定要票投民眾黨。前往教召的南屯區市議員候選人洪鑫任也請弟弟與團隊一同出席造勢晚會，並錄製一段影片向大家問候。（編輯：黃世雅）1111120