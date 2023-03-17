普發6000元 3偏鄉民眾3/20起向派出所登記

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全民普發新台幣6000元，數位部表示，住在屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉的民眾，在3月20日至25日先向當地7個派出所登記後，就可當地領取現金。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北17日電）全民普發新台幣6000元，數位部表示，住在屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉的民眾，在3月20日至25日先向當地7個派出所登記後，就可當地領取現金，不需到「登記入帳」系統登記。

數位發展部今天表示，全民共享普發現金6000元方案，經金管會調查，有3個偏鄉未設有郵局或ATM，分別是屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉及台東縣金峰鄉。

為便利當地民眾領取6000元，數位部表示，居住在3個偏鄉的民眾只要先向當地7個派出所登記後，就可以在當地領取現金，不需要到「登記入帳」系統登記。

數位部表示，特定偏鄉造冊發放是數位部與內政部共同合作，由數位部提供登記造冊系統，內政部協調當地派出所員警接受當地民眾登記，登記期間從3月20日到3月25日。

數位部呼籲，居住在這3個偏鄉的民眾，如果打算直接領取現金，可在期間前往當地派出所登記。預計在特別預算通過總統公布生效後5個營業日開始，民眾就可以到原登記派出所領取6000元。（編輯：張良知）1120317