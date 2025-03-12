加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

竹市建華國中美術班畢展 畫筆描繪青春世界

2025/3/12 16:17（3/12 16:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新竹市建華國中美術班12日舉辦畢業成果展，學生將成長過程所遇迷茫、有趣等各式經歷，用畫筆描繪出內心奇幻的青春繽紛心境，也有學生以墨水畫作呈現台灣在地之美。中央社記者郭宣彣攝 114年3月12日
新竹市建華國中美術班12日舉辦畢業成果展，學生將成長過程所遇迷茫、有趣等各式經歷，用畫筆描繪出內心奇幻的青春繽紛心境，也有學生以墨水畫作呈現台灣在地之美。中央社記者郭宣彣攝 114年3月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市12日電）竹市建華國中美術班今天舉辦畢業成果展，學生將成長過程所遇迷茫、有趣等經歷，用畫筆描繪內心奇幻的青春繽紛心境，也有學生以水墨畫呈現台灣之美，作品於巨成2樓展出。

建華國中美術班今天在新竹巨城購物中心2樓迴廊舉辦畢業成果展，校長蔡之浩接受中央社記者訪問表示，共展出84件平面作品、與20件立體作品，種類涵蓋素描、水彩、水墨、書法、版畫、設計以及漫畫等，邀請民眾前來欣賞藝術創作，畢業展即日起至3月27日止。

指導老師陳孟潔告訴中央社記者，此次是美術班學生的畢業成果展，主題為「Indescribable」（難以形容），意指藝術世界的奧妙是不可言喻的，也呼應青少年在國中3年的學習經驗與成長過程，會感受到懵懂迷茫、也有不可取代的記憶，心境變化多元。

google news透過 Google News追蹤中央社

學生顏妮娜以水彩創作「動物的午後」並於現場介紹表示，在她的成長經驗中感受快樂，將內心的奇幻世界透過繪畫創作出如獨角獸等，色彩也以螢光系為主，盼讓閱讀者感受到豐富、多彩的世界。

學生張苡嫻告訴中央社記者，她在作品中展現空間擴增感，也透過創作廟宇等傳統景色，以及融入海洋與船隻，意指人生如在海平面中探索，盼能突破限制，邁向更新的未來。（編輯：龍柏安）1140312

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

74
更多編輯台推薦新聞：