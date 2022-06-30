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美國宣導5歲以下施打疫苗 找上芝麻街合作

2022/6/30 22:31（6/30 22:51 更新）
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（中央社紐約30日綜合外電報導）製作美國兒童電視節目「芝麻街」的非營利教育組織芝麻工作室（Sesame Workshop）表示，芝麻街固定班底艾蒙（Elmo）28日施打了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

美聯社報導，在YouTube發布的公共宣傳片中，設定年齡3歲半的艾蒙，與他的父親談論有關打疫苗的感受。

艾蒙在影片中說：「有一點點刺痛感，但沒關係。」

艾蒙的爸爸路易（Louie）說，他問了小兒科醫師許多問題，醫師向他保證，疫苗對兒童安全且有保護效果。

路易在宣傳片中說：「打疫苗安全嗎？這是正確的決定嗎？我和小兒科醫師談過，所以我可以做出正確的選擇。我了解到讓艾蒙接種疫苗，是讓他自己、我們的朋友、鄰居和其他所有人保持健康，並享受他們喜愛事物的最佳方法。」

美國上週開始為最年幼的5歲以下族群施打COVID-19疫苗，約1800萬人有資格接種。

美國監管機構核准讓5歲以下幼童施打兩劑莫德納（Moderna）或3劑輝瑞（Pfizer）疫苗。

去年11月，同為芝麻街角色的大鳥（Big Bird）施打疫苗引發部分保守派政治人物的批評。德州共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）稱其為「政府宣傳」。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1110630

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