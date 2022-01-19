巴西專家：Omicron未達高峰 未來幾週處境維艱

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（中央社記者唐雅陵聖保羅18日專電）在巴西開始接種COVID-19疫苗一年後，專家警告，未來幾週巴西將面對由變異株Omicron引起的新一波疫情的高峰期，確實預防接種，以避免醫療體系再次崩潰。

根據全國衛生廳長委員會（Conass）17日晚間發布的數據，巴西的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）單日新增病例創下去年6月以來新高，24小時內超過7萬4000例，121人死亡。

聖埃斯皮里圖聯邦大學傳染病專家馬西爾（Ethel Maciel）今天接受美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）說明，目前看到的大流行惡化是去年底慶祝活動人群聚集的結果。

馬西爾指出，耶誕節、新年和年底派對一般要兩週後才能夠達到感染高峰，而且很多人還在度假中，容易發生群聚。

馬西爾強調，巴西很可能尚未達到Omicron的高峰，由於衛生部在去年12月的網路攻擊事件後出現數據中斷，且缺乏對COVID-19診斷的測試，因此難以獲得概述巴西大流行的具體訊息，病例低報的可能性很大。

馬西爾指出，英國的Omicron效應數據顯示，它的傳染性大約是變異株Delta的2倍。馬西爾和其他巴西專家正在跟進其他進行大量測試的國家的數據，他們相信巴西還沒有達到顛峰。

馬托格羅索聯邦大學（UFMS）傳染病學教授克羅達（Júlio Croda）預測，Omicron引起的新一波疫情在1月底至2月初之間可能惡化，重申所有年齡層接種COVID-19疫苗的重要性，且接種加強劑應該是巴西的第一要務。

克羅達指出，Omicron因為更具傳染性，可能會帶來更多未接種疫苗的人住院和死亡風險。

根據聖保羅大學（USP）和聖保羅州立大學（Unesp）資訊平台Info Tracker的數據分析指出，目前巴西的COVID-19基本傳染數R0值為1.6，創近1年來新高，意指每個感染新型冠狀病毒的人平均傳染給1.6個人。

平台的數據顯示，巴西南部的基本傳染數R0值最高，達1.76，其次是首都巴西利亞所在的中西部1.68；包括聖保羅和里約的東南部1.64；亞馬遜所在的北部1.54；東北部1.37。

例如最近幾週，聖保羅州的COVID-19和流感病例有所增加，截至1月17日，聖保羅州COVID-19患者的加護病房病床占用率為54.73%。

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巴西感染管制專家芮契曼（Rosana Richtmann）表示，Omicron的傳染性就像火藥的導火線。她說：「在大流行的這兩年中，我從未見過每天有如此大量的新病例，席捲一整個家庭，從兒子開始，明天是母親、父親、兄弟，傳播速度非常快。」

芮契曼說明，儘管Omicron似乎只會誘發較輕的COVID-19病例，但大量感染使人們，特別是兒童、患有合併症和未接種疫苗的人，更容易發展成嚴重病情。（編輯：高照芬）1110119