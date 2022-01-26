疫情延燒 日本離婚調解擬全程採視訊方式

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（中央社東京26日綜合外電報導）日本政府已確定一項政策方針，未來離婚調解確認雙方當事人意願的方式，待修法後可使用視訊會議進行。這意謂雙方當事人在整個離婚調解流程中，將不再需要親赴法庭面對面。

日本讀賣新聞報導，日本政府將在3月上旬將與此相關的家事事件手續法修正草案，送進國會審查。這項修法代表未來在離婚調解過程中，雙方當事人不用親赴家庭裁判所（家事法庭）出庭也能進行調解。

面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續擴大，這項修法除了希望提升當事人便利性外，也被期待能減少家暴被害人在離婚調解時的心理負擔。

日本一般離婚調解需要雙方當事人透過由法官等人組成的調解委員會進行，雙方在家事法庭針對孩子的扶養費及監護權等進行不只一次的協商。

如果雙方當事人就相關條件能達成協議，調解委員會在直接向雙方當事人確認離婚意願後，調解就會成立。

依現行法規定，目前離婚調解流程除了確認雙方當事人的離婚意願這一個環節外，都已經可以利用視訊會議方式進行。

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不過，隨著疫情擴大，為避免面對面接觸，視訊會議已在其他場合被愈來愈多民眾使用，讓日本政府決定修改要求離婚當事人必須親赴家事法庭確認意願的規定。

根據最高法院近5年統計，離婚調解成立件數每年約在1萬6000件到2萬2000件之間。在離婚訴訟達成和解離婚時，依現行規定也必須當面確認意願，但考量透過視訊會議也能做到，所以未來規定離婚訴訟的人事訴訟法，原則上也將進行修正。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110126