法國城市允穿布基尼入公營游泳池 再掀各界熱議

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（中央社法國格瑞諾布16日綜合外電報導）法國城市格瑞諾布（Grenoble）今天批准穆斯林婦女在公營游泳池穿著所謂的「布基尼」（burkini），重新點燃法國最具爭議的宗教服飾辯論議題之一。

部分穆斯林女性在下水時會穿著這種全身包緊緊的泳裝，用來遮蓋身體與頭髮，近幾年來每到度假季節，布基尼就會成為各界熱議的話題。

批評者認為，布基尼是伊斯蘭主義蔓延的象徵，也是對法國世俗傳統的褻瀆，許多右翼分子與部分女性主義者希望徹底禁止這種泳裝。

目前法國大多數公營游泳池禁止穿戴布基尼，不過是基於衛生而非宗教因素。這些泳池對所有人都有非常嚴格的泳裝規定，包括男性必須穿著緊身泳褲。

法新社報導，經過兩個半小時的緊張辯論，最終以29票贊成、27票反對和2票棄權的微弱優勢勝出。

格瑞諾布市長皮奧勒（Eric Piolle）今天告訴RMC電台：「我們只希望女性和男性都能穿上他們想穿的服裝。」

民眾在泳池的著裝問題，觸及了在法國具高度敏感性的話題，包括對伊斯蘭教影響的擔憂，以及法國珍視的世俗主義所受的威脅。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）所屬政黨發言人塞維諾特（Prisca Thevenot）今天向J電台（Radio J）表示，皮奧勒市長沒有意識到他對共和黨價值觀所造成的傷害。

她還說：「這將是打破規定，以回應基於宗教的政治欲望。」

然而，格瑞諾布並不是第一個改變規定的城市。

法國西北部城市勒恩（Rennes）2019年悄悄更新游泳池規定，允許穿著布基尼和其他類型的泳裝下水。

布基尼掀起熱烈辯論的同時，法國穆斯林女足球運動員正努力推翻在比賽時佩戴宗教標誌的禁令。

法國足球協會目前禁止球員佩帶「顯眼」的宗教標誌參加比賽，比如穆斯林頭巾或猶太傳統小帽（Kippa）。

去年11月，一個名為les Hijabeuses的女性團體對這些規定發起法律挑戰。（譯者：劉文瑜/核稿：李佩珊）1110517