日媒：美國工程師難求 台積電恐陷人才爭奪戰

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（中央社鳳凰城/台北27日綜合外電報導）台積電和英特爾兩家半導體公司同時在美國亞利桑那州動工，廠址相距僅80公里，兩邊都希望在2024年投產，且現在就開始爭奪人才，不過，對台積電來說可能更加艱辛。

日經亞洲（Nikkei Asia）報導，一般來說，半導體製造並非美國科技業內最吸引人的產業，尤其是與直接面對消費者的蘋果（Apple）、臉書（Facebook）、谷歌（Google）等企業相比。

況且數十年來，晶片製造都外包給亞洲公司，許多美國人連聽都沒聽過有這種職涯發展途徑。

鳳凰城商業暨勞動力發展委員會（Phoenix Business and Workforce Development Board）人力服務處副處長華勒（Kweilin Waller）說，應徵者聽到半導體製造業時，常一頭霧水，不太熟悉。

這種對半導體製造業的不熟悉，意味連英特爾（Intel）這種長期在亞利桑那州發展的大企業都必須努力吸引應徵者。

英特爾採取的一個方法是與當地大學建立密切關係，尤其是亞利桑那州立大學。這所大學替英特爾培育的學生比任何學校都多，而英特爾也是這所學校工程學院學生的最大雇主。

亞利桑那州立大學工程學院是全美最大的工程學院，有近2萬7000名學生就讀。問題在於這項人力資源是否也能為台積電所用。

工程學院院長史奎茲（Kyle Squires）說：「確實，（台積電要吸引學生）會比較具挑戰性。」由於學院與英特爾往來已久，大批學生及校友都在英特爾工作，「（學生之間的）非正式人脈圈真的占了很大優勢」。

相較之下，台積電才剛開始與學生建立類似關係。史奎茲認為，這方面沒有捷徑可走，如果一家公司只在學生大四時才來試圖招募，「那就太晚了。市場競爭的程度真的很驚人」。

有些跡象顯示台積電已為競爭做好準備。消息人士告訴日經亞洲，台積電最早替亞利桑那州工廠招人的計畫，主要是在美國聘雇，再派他們到台灣受訓一年左右；但當台積電意識到很難在美國找到足夠的合格員工時，就決定也開始在台灣招募。

台積電發言人說，台積電專注於在美國當地替亞利桑那州工廠招聘員工，包括技師。發言人還說，台積電確實規劃在最初2、3年的過渡期，從台灣派遣一些技師到美國新廠，這對台積電來說是很普通的做法。

目前，台積電的人力資源團隊持續與大學及當地社區學院交涉，探索更多夥伴關係，以在這個地區打造自己的人才資源庫。

根據日經亞洲採訪人力資源機構的結果，來自當地頂尖學校的新工程師，起薪可望有新台幣200萬元（約6.77萬美元）左右。

而這就是台積電的另一個問題：在美國，6.7萬美元並不是多亮眼的數字。

根據招募平台Glassdoor數據，在美國，已獲台積電雇用的工程師一年平均約可賺11.8萬美元；但英特爾的薪資更高，工程師平均可望賺取12.8萬美元以上。

更糟的是，許多矽谷企業也正鎖定同一批畢業生，而且給薪更不手軟。根據線上招募平台Hired近期報告，美國軟體工程師2021年的平均年薪是15.6萬美元。

一名台灣晶片商的主管告訴日經亞洲：「為何高通（Qualcomm）、輝達（Nvidia）、英特爾和超微（AMD）全都試圖在台灣及印度擴大工程團隊？因為他們在美國也很難找到足夠多的合格員工。」

台積電表示，公司以美國類似科技企業為標準來衡量給薪，且由於新的亞利桑那州工廠有很大的成長潛力，公司也提供新進工程師在半導體業迅速晉升的機會。

台積電面臨的另一個障礙是文化。根據日經亞洲與供應商、現任及離任員工的訪談，以及對招募平台上評論的分析，台積電的長工時、嚴格管理、強調紀律及階級等做法相當出名。

許多員工都提到隨時會被叫去處理諸如地震、停電或其他任何導致生產中斷的意外事件，連假日也不例外。

一名員工說：「隨時都有可能接到緊急電話，如果發生重大事件，就必須立刻回到工廠。大部分（台灣的）員工和供應商都認為，很難在美國複製這種靈活性和迅速反應時間。」

一名晶片設備供應商的經理說，台積電的嚴苛條件已導致一些聘雇告吹。

這名經理說：「我多年來駐在英特爾、美光（Micron）、聯華電子（UMC）和台積電工廠，可以說台積電的企業文化是其中最嚴格、最強調紀律。」

他還說：「我同事和我去年在台灣的台積電工廠遇到一些來自美國的受訓者，其中許多人受到文化衝擊，還問台積電員工怎麼能在如此嚴苛、軍隊似的文化中待下來。實際上，有些人乾脆退出了計畫。」

台積電則表示，公司提供跨文化的溝通和合作訓練，以及相關管理課程，打造「開放、多元、包容」的工作環境，並鼓勵員工培養均衡生活，公司也提供許多福利設施。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1110527