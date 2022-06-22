中越邊界口岸清關加快 貨櫃車受阻情況改善

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中國「清零」防疫思維下，一度拖緩中越邊界口岸清關速度，自2021年下半年起常有數以千計的貨櫃車等待通關，嚴重衝擊越南農產品外銷。圖為越南業者2022年1月11日在河內市街頭拋售在邊界被卡關的波羅蜜。中央社記者陳家倫河內攝 111年6月22日

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（中央社記者陳家倫河內22日專電）受中國COVID-19防疫政策影響，中越邊界去年下半年起不時有數以千計的貨櫃車通關受阻，連帶重挫越南農產品外銷。越南媒體報導，兩國邊界口岸塞車情況在6月獲顯著改善。

西貢時報（The Saigon Times）報導，位於中越邊界的友誼（Huu Nghi）、新清（Tan Thanh）、峙馬（Chi Ma）3個口岸自6月中旬起清關速度加快，以往每個口岸動輒數千輛貨櫃車排隊等待清關的情況暫時看不到了。

截至20日晚間8時，友誼、新清、峙馬口岸共有778輛貨櫃車排隊等待清關，與19日相較少了135輛，這些貨櫃車當中約有6成共計472輛載著水果。

報導指出，這3個口岸20日一共清關576輛貨櫃車，包括279輛載著出口商品的貨櫃車，其餘則是載著進口商品的貨櫃車。

具體來看，友誼口岸20日有197輛、清新口岸當天有581輛貨櫃車排隊等待清關，峙馬口岸則沒有貨櫃車排隊等待清關。

中國在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間祭出嚴格的防疫措施，在「清零」的防疫思維下，陸路口岸清關速度緩慢，有時甚至直接關閉，致使越南業者無法將農產品運往中國銷售，嚴重衝擊農民生計。

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今年前4個月，越南共計出口6.25億美元的蔬果至中國，與去年同期相較減少28%。由於中國吃下逾5成的越南蔬果外銷市場，越南蔬果出口中國受阻，導致越南蔬果出口總額共計下滑14%。

越南的農產品加工技術有限，新鮮蔬果為外銷主力，受限時效等因素只能就近以中國為主要出口市場。為了增加越南農產品應對風險的能力與競爭力，官方與民間近來致力於開拓新市場。（編輯：馮昭）1110622