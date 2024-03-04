湄公河危機 研究顯示2成魚類有滅絕風險

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）根據一份由多個區域和國際環境團體共同發表的新報告指出，湄公河中有1/5的魚類正面臨滅絕威脅。

根據這份由世界自然基金會（WWF）與25個全球水中及野生動物保護團體所彙編的報告指出，魚類面臨的威脅包括棲地喪失、濕地被轉用於農業和水產養殖、破獲永續的採砂、引進外來物種、氣候變遷惡化及水力發電大壩破壞河川及支流水流。

法新社報導，湄公河（Mekong River）是世界上生物多樣性最豐富的河流之一，僅次於亞馬遜河（Amazon）和剛果河（Congo），是約1148種確認魚類的家園，更是數百萬人賴以營生的水域。

但環保人士表示湄公河面臨多重威脅，包括建水壩、採砂、漁業管理不善、棲地流失和引入外來物種。

報告指出，河中19%的魚類受到這些變化的嚴重威脅，也凸顯魚類數量枯竭會如何影響數以百萬計依靠湄公河維生的人。

世界自然基金會（WWF）亞太地區主任麥卡多（Lan Mercado）說：「湄公河魚類數量的驚人下降，是一提醒世人應採取行動的急促警鐘。」

這份來自20多個區域與國際組織的報告，檢視長達4900公里的東南亞第一長河湄公河在各不同區段受到的衝擊，包括柬埔寨金邊湖（Tonle Sap）。研究人員稱金邊湖的魚類數量在2003至2019年期間銳減88%。

報告作者群表示，有74種魚類被評估為國際自然保育聯盟（IUCN）「受威脅物種紅皮書」（Red List of Threatened Species）所列面臨滅絕風險，更有18種屬「極危」（CR）。

報告指出：「可以正式地說，這代表估計19%已知的湄公河魚類面臨（滅絕）威脅。」

報告指出，雖然許多湄公河魚種的研究不足導致公開可得的數據有限，「然而若說湄公河裡受威脅魚類的真實數量遠多於74種，絕對不為過」。

報告中的建言敦促湄公河流域各國致力因應國際氣候變遷會議所列「淡水挑戰」（Freshwater Challenge ），保育和恢復湄公河生態系統。

報告中列出6大有助整治湄公河的建議，包括增加河流的自然流量、改善水質、保護重要的棲息地與物種，以及拆除陳舊的河流欄壩。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1130304