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古坑水碓南橋改建完成 增車道減落墩車流水流通樂

2025/5/8 13:36
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（中央社記者蔡智明雲林縣8日電）雲縣府112年3月改建古坑水碓南橋，將2線車道拓成雙向雙車道及雙機慢車道，並減少落墩、抬高梁底，改善舊橋車道不足且易阻礙水流缺失，今年4月18日竣工，今天舉行通車典禮。

雲林縣政府工務處今天發布新聞稿表示，新建的水碓南橋共花771天施工、耗資新台幣2億6000多萬，交通部公路局及經濟部第五河川分署補助1億8600多萬，其餘經費縣府自籌。

工務處表示，工程包括水碓南橋全橋改建（橋梁長度130公尺）、兩側銜接引道拓寬及防汛道路銜接等工程，新橋橋面總寬18公尺，配置雙向雙車道及雙機慢車道，配合下方溪流治理計畫，梁底較舊橋抬高近1.2公尺。

縣長張麗善在通車典禮致詞說，水碓南橋橫跨石牛溪，位於縣道154乙線，為古坑鄉通往各地區重要聯外樞紐，是水碓、荷苞、新庄、棋盤等村往來斗六市必經橋梁。

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張麗善說，舊橋從民國68年啟用，橋墩裸露、多處龜裂脫落，寬度僅8.6公尺，僅配置雙向2車道，有汽、機車爭道現象；另外，橋梁梁底高度不足，落墩數過多，於汛期有通水斷面不足風險，因此爭取中央補助改建。

雲林縣政府今天舉行新橋通車典禮，除張麗善外，交通部公路局雲嘉南分局主任工程司吳耀勝、經濟部水利署第五河川分署長吳明華、古坑鄉長林慧如等人都出席，攜手地方耆老、鄉親走過新橋，宣布竣工通車。（編輯：陳仁華）1140508

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