歐盟突擊檢查中國企業 中國揚言採取必要措施維權

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（中央社台北24日電）歐盟執委會昨天突襲檢查一家在歐中國企業是否涉及接受國家補貼，引發中方不滿。中國商務部今晚抨擊歐盟扣留中企營運設備，違反正當程序原則，表示嚴正關切和強烈反對，並揚言採取必要措施維權。

中國商務部官網24日晚間發布「商務部貿易救濟局負責人就歐盟突擊檢查中國企業在歐辦公室答記者問」，作出上述表態。

該負責人表示，中方注意到，歐盟執委會4月23日突襲在歐中資企業辦公場所，以所謂企業接受外國補貼為名進行檢查。這是2024年2月以來，歐方接連發起的第5起補貼調查，全部指向中國企業，也是第一次進行現場搜查。中國業界對此感到十分震驚、強烈不滿。

負責人稱，中方認為，歐委會未作事先通知，未作立案通告，就直接突襲企業正常辦公場所，扣留企業運營設備，違反了正當程序原則，干擾了正常的市場公平競爭秩序，嚴重損害了所有外國企業在歐營運信心，凸顯了歐盟營商環境的進一步惡化，並向所有在歐經營的外國企業傳遞出極其負面的信號。「中方對此表示嚴正關切和強烈反對」。

該負責人聲稱，歐方在近期進行的一系列相關調查中，目標指向明顯，濫用規則程序，將調查工具武器化，是以所謂的公平競爭之名扭曲公平競爭環境的保護主義行為。

負責人最後說，中方敦促歐方立即停止和糾正錯誤做法，為各國企業在歐投資經營提供開放、公平、公正、非歧視性的環境。中方將密切關注歐方後續動向，並「採取一切必要措施，堅決維護中國企業的正當權益。」

歐盟執委會23日宣布，「正在對一家在歐盟活躍於生產和銷售安全設備的公司的經營場所進行突擊檢查」。

香港南華早報報導引述知情人士稱，23日上午，歐盟官員展開突擊行動，進入一家從事製造監視設備的中國公司在荷蘭和波蘭子公司的辦公室，並檢查了公司資訊通訊系統以及員工電話。

位於歐盟總部布魯塞爾的歐盟中國商會（CCCEU）表示，歐盟當局沒收了這家公司的資訊設備和員工手機，檢查了辦公文件，並要求取得相關數據。

在前一天，歐盟中國商會發表聲明，堅決反對歐方利用「外國補貼條例」（FSR）這一新工具，對在歐洲經營的中國企業，特別是綠色轉型領域的中企施加經濟脅迫。（編輯：楊昇儒/邱國強）1130424