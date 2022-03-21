24年前虐殺少女焚屍案 3人判刑定讞1男潛逃國外

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24年前的少女遭虐殺焚屍案，共有4人犯案，1人潛逃國外，其中潘子鑑、陳諭詩二審判14年6月，案發時未成年的陳姓女子判刑14年2月。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者林長順台北21日電）24年前的少女遭虐殺焚屍案，因秘密證人檢舉查出4人犯案，1人潛逃國外，其中潘子鑑、陳諭詩二審判14年6月，案發時未成年的陳姓女子判刑14年2月。最高法院今天駁回上訴定讞。

民國87年12月間，年僅17歲林姓少女在潘子鑑等人經營的檳榔攤工作，當時服役中的潘男有吸毒習慣，他擔心遭林女檢舉，又懷疑林女侵吞公款等，竟夥同女友陳諭詩、友人吳昶弘及當時未成年的陳姓女子等人，將林女囚禁在檳榔攤2樓房間內凌虐。

潘男等人被控毆打林女及持棒球棍、開山刀砍殺林女致死，事後將林女屍體棄置桃園平鎮路旁草叢，還購買3桶汽油點火焚屍。因焚屍現場附近沒有監視器，林女身上找不到證件，也沒有家屬出面指認，全案陷入膠著，檢警採集林女去氧核醣核酸（DNA）建檔後，以無名屍下葬。

全案直到108年間有秘密證人出面指認，警方循線找到林女的家屬比對DNA，查出無名屍就是林姓少女，重啟偵辦，才查出4人犯案。

檢警偵辦期間，吳男潛逃國外，目前通緝中；陳姓女子因涉案時未成年，移送少年法庭審理；桃園地檢署依殺人罪起訴潘子鑑、陳諭詩。桃園地方法院一審判處潘子鑑、陳諭詩無期徒刑，褫奪公權終身。

二審的台灣高等法院認為潘子鑑、陳諭詩僅因細故虐殺少女，手段凶殘、惡性重大，考量2人犯行分工及犯後態度，行為時年輕、思慮欠周，且案發至今逾20年等，改判2人各14年6月徒刑。

陳姓女子部分，一審考量她因懷疑林女喜歡她的男友而心生不滿，加入行凶行列，依殺人罪判刑14年8月；二審審酌陳女行為時年紀尚輕，此案非居於主導地位，犯案情節較潘男情侶檔為輕，改判14年2月。

最高法院今天駁回3人上訴。全案定讞。（編輯：戴光育）1110321