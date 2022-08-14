阿里山特富野住宅火警 3戶毀損無人受傷

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嘉義縣阿里山鄉鄒族部落達邦村特富野14日清晨4時許發生火警，嘉義縣消防局派員到場搶救，目前火勢已被撲滅，消防員進行殘火處理，起火原因待釐清。 （消防局提供） 中央社記者姜宜菁傳真 111年8月14日

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（中央社記者姜宜菁嘉義縣14日電）嘉義縣阿里山鄉鄒族部落達邦村特富野今天清晨4時許發生火警，嘉義縣消防局派員到場搶救，連棟建築被火舌吞噬，無人受困，火勢已被撲滅，消防員進行殘火處理，起火原因待釐清。

嘉義縣消防局表示，清晨4時許接獲民眾報案指出，阿里山鄉達邦村特富野發生住宅火警，派遣阿里山、奮起湖、番路、中埔、竹崎、三和、梅山等7分隊與第三大隊部，出動10輛消防車及22名消防人員。

消防局指出，現場為連棟建築，其中3戶起火燃燒，無人受困、受傷；燃燒面積約375平方公尺，目前火勢已撲滅。（編輯：張雅淨）1110814