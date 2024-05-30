乾癬發病身心飽受折磨 專家籲家人多支持

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北30日電）雙十年華卻遭乾癬纏身，台灣乾癬協會秘書長王雅馨今天回想對抗病魔以來，發病時的疼痛難熬簡直撕心裂肺，身心飽受折磨，生活大受影響。專家說，家人支持很重要，少責怪。

乾癬是一種慢性自體免疫失衡的疾病，因發炎反應導致皮膚細胞不正常增生，使得皮膚外觀紅腫、脫屑，有些病友也會併發乾癬性關節炎，疼痛讓行動受限。

王雅馨今天在衛教記者會中分享，她發病時才20多歲，起初以為是青春痘或頭皮屑，未料從此展開與乾癬纏鬥的人生，發病時除了紅腫、脫屑，全身更是疼痛到坐立難安，就連稍微移動都痛到撕心裂肺，加上皮膚有燒灼感如刀割，常常哭著洗完澡。

不只如此，王雅馨說，乾癬嚴重時病灶外觀呈現銀白的脫屑，讓患者不敢穿短袖、短褲，礙於社交與心理壓力，即使悶熱的夏天，也得勉強穿長袖衣物，全身包得緊緊，就怕引起旁人側目。

台灣乾癬暨皮膚免疫學會理事長、台大醫院皮膚部主任蔡呈芳簡報指出，乾癬是一種常見的慢性皮膚發炎病變，因免疫系統異常所導致，好發年齡為30到39歲及60到69歲這2個區段，台灣約2成乾癬患者為中重度。

蔡呈芳強調，曾遇到不少患者因反覆發作，最後乾脆「躺平」放棄就醫，但乾癬影響廣泛，不只外觀，還可能產生多種共病，如關節炎、代謝症候群、心血管疾病等波及生活各層面，及早、穩定接受治療很重要。

他指出，相對異位性皮膚炎患者，可能因小時候就發病，家長會有種「罪惡感」，自責沒給小朋友健康身體，家庭支持功能較高，乾癬發病時多半已是成人，往往被貼上生活作息不好等標籤，讓病人面臨疾病跟批評雙重打擊，呼籲親友應多多認識乾癬，並給予支持。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

現在的標準評估乾癬方式稱為乾癬嚴重度指數（PASI），台灣皮膚科醫學會理事、台北林口長庚紀念醫院皮膚科醫師黃毓惠簡報說明，根據嚴重程度，輕者使用外用局部療法，中重度則有光照治療、口服全身性治療、生物製劑、口服小分子標靶藥物等選項。

儘管治療方式多元，仍有部分患者中斷治療。黃毓惠表示，可能原因包括治療信心不足、現有治療未能配合等，現已有新型口服小分子標靶藥物出現，臨床證實有效且用藥便利性高，患者能持續用藥，有機會回復到正常生活，尤其中重度乾癬患者不該妥協於現況，可主動了解多元治療方式，拿回人生主導權。（編輯：李亨山）1130530