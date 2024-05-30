60多歲男半夜上廁所短暫昏厥 心臟罷工8秒惹禍

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（中央社記者陳婕翎台北30日電）1名60多歲高階主管無三高慢性病史，平時規律運動，獨居的他某天半夜起床上廁所突然短暫昏厥，醒來完全不知發生何事，就醫發現心臟罷工8秒惹禍，以人工心臟節律器穩定病情。

這樣的「心臟罷工」是「房室傳導阻滯」導致，榮新診所副院長潘俊伸今天在記者會解釋，房室傳導阻滯是因為心房與心室之間神經傳遞不全，造成收縮不同步，引起心跳變慢或不穩定，甚至有短暫時間不跳的現象，影響心臟血流，發生容易喘、呼吸困難、暈眩、暈倒，還可能危及生命。

房室傳導阻滯可分為3度，第1度大多不會引發症狀，不用治療，僅是心搏脈衝傳導阻滯要比正常心搏慢；第2度是因部分心房脈衝無法傳到心室，導致脈搏不規則，依據有無症狀給予治療；第3度是脈衝無法傳導，心室單獨繼續搏動。

潘俊伸說，第3度房室傳導阻滯又稱為完全房室傳導阻滯，症狀較嚴重危險，可能出現頭痛、低血壓和昏厥，甚至併發心臟衰竭、突發心律異常，可能會出現意識喪失、昏厥、抽搐和腦缺血等症狀等，必須使用人工心臟節律器，否則會有生命危險。

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潘俊伸表示，房室傳導阻滯好發於50歲以上的中老年人，以各種原因造成的心肌炎症最常見；其他原因如迷走神經受刺激而興奮、藥物、各種器質性心臟病、電解質不平衡、心臟傳導系統纖維化病變等。完全性房室傳導阻滯常也見於冠心病患者，特別是50歲以上的患者。

潘俊伸說，這名60多歲高階主管平常偶爾頭暈、胸悶及冒冷汗，多年前曾做24小時心電圖檢查，發現是第2度傳導阻滯，這次詳細檢查發現是完全性房室傳導阻滯，3天發生80多次心搏暫停，清醒時最長暫停4.29秒，睡眠時最長暫停8.48秒，轉診放人工心臟節律器，穩定追蹤病情。（編輯：管中維）1130530