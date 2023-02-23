丁特向遊戲橘子求償2070萬元案開庭 法官勸和解

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（中央社記者謝幸恩台北23日電）知名直播主「丁特」花費新台幣414萬元製作手遊虛擬寶物，發現成功機率極低，向遊戲橘子公司提告並求償2070萬餘元。士林地方法院今天首度開庭，承審法官當庭勸說雙方和解。

全案緣於，民國109年到110年間，丁特（本名：薛弘偉）花費414萬餘元，在手遊「天堂M」中購買虛擬貨幣「藍鑽」，再從遊戲商城中購買材料製作「傳說製作秘笈」（紫布），共製作816次，成功機率2.28%，低於官網公告的10%，因此開直播揭露此事，並對遊戲橘子求償5倍懲罰賠償金。

遊戲橘子認為「丁特」直播涉損及商譽，提告並求償1元。新北地院15日一審判決指出，「丁特」依據個人經驗評論可受公評之事，因此判決遊戲橘子敗訴。全案可上訴。

另外，公平交易委員會去年6月表示，線上遊戲「天堂M」的國內代理商遊戲橘子，因為對遊戲機率宣稱不實，開罰新台幣200萬元。

「丁特」律師團主張，因確信台版製作機率，應如韓版製作機率為10%，才會斥資購入製作稀有道具「紫布」的虛擬貨幣與製作材料，但遊戲橘子涉不實公告與調整製作機率，誤導消費者。

遊戲橘子律師團答辯，廣大玩家應有能力認知製作稀有寶物的成本、素材不同，相對應的機率也會不同，況且遊戲橘子是代理商，僅韓國原廠公司有權限能針對各國狀況調整製作機率。

今天首度開庭，士林地院承審法官趙彥強當庭勸說「丁特」與遊戲橘子雙方和解，庭末諭知3月30日再開準備程序庭。

「丁特」庭後接受媒體採訪時指出，從先前公平交易委員會處分書及民事侵權損害賠償訴訟，遊戲橘子公司早知遊戲機率設定，卻在記者會或說明會公告不實或不相對應的機率，希望遊戲橘子對廣大玩家與消費者負起責任。（編輯：戴光育）1120223